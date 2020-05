Stoomgemaal uit 1880 duikt op bij werkzaamheden in Dreumel

Al bij de voorbereidingen op de aanleg van de kabelverbinding tussen Zaltbommel en Wamel bleek dat er mogelijk archeologische resten in de bodem zouden liggen. Het was vooraf echter onduidelijk hoe groot het stoomgemaal exact was er waar het gebouw precies had gestaan.

Honderden heipalen

Archeologen deden daarom vooraf onderzoek en stuitten onder meer op een bouwtekening van de verbouwing van het gemaal in 1923. Op die manier kwamen ze erachter dat er ter hoogte van de Boezemweg een meters dikke baksteen fundering bevond met daaronder 571 heipalen van zo’n acht meter lang.

De bouwtekening van de verbouwing in 1923. Foto: EARTH Integrated Archaeology

De resten werden afgelopen najaar al veiliggesteld, vertelt regioarcheoloog Huib Jan van Oort. ‘Als er nu langskomt is er niets wat herinnert aan het imposante bouwwerk. Je ziet een paar huizen, een weiland en een boomgaard, maar dat is het.’

Het gebouw in Dreumel was een van de ongeveer 240 stoomgemalen die ooit in Nederland stonden. Daarvan staan er nu nog negen overeind.

'We moeten het doen met oude foto's'

Het pand in Dreumel ging in 1952 tegen de vlakte, dus ‘opa’s en oma’s zouden het nog wel kunnen herinneren’, zegt Van Oort. ‘Maar die generatie verdwijnt langzaam, dus we moeten het vooral doen met oude foto’s.’

De resten zijn volgens hem eigendom van de provincie, die ze waarschijnlijk in een depot opslaat. Omdat het voornamelijk om bouwstructuren gaat, verwacht Van Oort niet dat ze worden tentoongesteld. Geïnteresseerden kunnen volgens hem beter een kijkje nemen in het vergelijkbare stoomgemaal De Tuut in het nabijgelegen Appeltern.

Van de opgraving Dreumel is wel een 3D-model gemaakt, dat online is te bekijken.

Opgravingen in Dreumel. Foto: EARTH Integrated Archaeology