Minister dreigt met sluiting slachthuizen

Dat zou betekenen dat de slachthuizen dicht moeten. Slachthuizen zijn vorige week al in een brief gewezen op de regels waaraan ze moeten voldoen. 'Ik heb gezegd dat ze uiterlijk morgenavond moeten doorgeven hoe zij dat allemaal denken te organiseren', zegt Schouten maandag. 'En als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen.'

Overleg vleessector

De vleessector bespreekt vandaag maatregelen die sluiting van slachthuizen moet verhinderen. Pas vanavond wordt de uitkomst van dat overleg verwacht.

Voorzitter Heerts van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland eist medewerking van de bedrijven die de woon- en verblijfplaatsen van geteste medewerkers moeten overleggen.

'We weten waar iedereen woont'

De SP in de Tweede Kamer is bezorgd, zegt Kamerlid Frank Futselaar. 'Belangrijk onderdeel van het probleem is de behandeling van arbeidsmigranten. Die worden samengepropt in piepkleine woningen en busjes, die vaak weer van de werkgever (vaak een uitzendbureau, red.) zijn. We zien nu onder andere de negatieve kant doordat veiligheidsregio's niet weten waar de werknemers zitten.'

Een van de uitzendbureaus die personeel leveren aan slachterijen als Vion in Groenlo is Horizon Groep in Velp. 'We weten van iedereen die we in dienst hebben waar ze wonen', reageert Miranda Post van Horizon Groep. Ze is verbaasd over de stevige taal van Heerts.

Bij Vion in Groenlo werken 185 arbeidsmigranten namens het bedrijf in Velp. Post over hun woonplaatsen: 35 wonen in Neede en Enschede, de rest in Duitsland.' Het gaat dan om plaatsen als Gronau, Isselburg, Kleve en Emmerich.

Zeven uitzendkrachten Horizon in Groenlo besmet

Zeven van de 185 uitzendkrachten zijn de afgelopen dagen positief getest op Covid-19, zegt Post. Ze zijn in thuisisolatie. De medewerkers komen uit Polen, Roemenië, Bulgarije, Slowakije en Hongarije.

Minister Schouten zegt geen zorgen te hebben over de beschikbaarheid van vlees in de winkels als er slachthuizen dicht moeten. 'Ik denk ook dat de volksgezondheid toch echt belangrijker is dan of je morgenavond nog een stukje vlees op je bord hebt liggen.'

