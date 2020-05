Herman slacht zijn eigen vlees: 'Ik houd van dikke billen'

Maandag is slachtdag. Dan verruilt Herman ter Weele (44) zijn slagerij voor de slachterij. Met een overall en bebloed schort aan vertelt hij enthousiast over 'het mooiste vak ter wereld'. 'Sinds ik kan lopen, heb ik een mes in mijn hand.'

'Ik was zeven toen ik werd ontgroend in het slachtersleven. Mijn vader zei: 'Jongen, schiet die koe maar.' Dat was niet eng, ik vond dat heel normaal. Ik ben ermee opgegroeid.'

Herman nam de slagerij in Oene van zijn ouders over. Sinds zijn zeventiende draaide hij mee in de zaak. Onder zijn leiding is het bedrijf gegroeid, met nu 52 werknemers. 'Maar het mag niet te groot worden', zegt hij beslist.

'Ik houd van dikke billen'

De Oenese slager is één van de weinige die nog zelf slacht. 'Ik heb het mooiste vak. Juist omdat ik alles zelf doe. Ik koop koeien bij de boer. We doen altijd een wedstrijdje met het personeel: wat weegt de koe? Ik houd van dikke billen. Daarom koop ik alleen maar dames.'

'Ik slacht ook het Veluws wild waarop ik zelf jaag. Reeën, zwijnen, herten. Grof wild. Maar dat zijn er niet veel hoor, misschien dertig per jaar. We slachten er hier wel vierduizend per jaar. Nee, dat is niet zielig. Sommige mensen zeggen dat en rijden vervolgens voor een hamburger naar McDonalds. Dan kunnen ze beter vlees halen bij een ambachtelijke slager.'

Koe op de rug, benen omhoog

Herman heeft onlangs een slachterij in Lieren erbij gekocht. Koeien, geiten en schapen hangen aan haken netjes op een rij. Tot zeven weken geleden gebeurde het slachten achter de slagerij. 'Toen ging het nog ouderwets: koe op de rug, benen omhoog. Nu worden ze hangend geslacht. Dat is even wennen.'

Ook Herman moest maatregelen moeten nemen tegen het coronavirus. Maar bang voor eenzelfde besmettingsgevaar als bij Vion in Groenlo is hij niet. In die slachterij raakten 147 mensen besmet met het virus, 22 procent van alle werknemers. 'Ik ken de situatie daar niet. Hier heb ik vandaag maar vijf mensen rondlopen', zegt hij nuchter. 'Om te slachten heb je niet veel mensen nodig.'

'Nu de horeca is gesloten door het coronavirus mis ik zo'n veertig procent omzet. Ik lever aan sterrenrestaurants. Gelukkig is het in de winkel wat drukker: zo'n tien tot twintig procent. Maar ik maak me geen zorgen. Als wij maar gezond blijven zal de rest wel goed gaan.'

