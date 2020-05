Online fraude komt steeds vaker voor, aantal woninginbraken neemt juist af

Het aantal woninginbraken in de gemeente Ede is fors gedaald. Maar online fraude met bankgegevens komt helaas steeds meer voor. Dat staat in het jaarverslag van de politie Ede.

In 2019 werd in Ede 273 keer ingebroken. Een jaar eerder ging het nog om 430 inbraken/woningdiefstallen.

Verklaring minder inbraken

De politie zet sinds een paar jaar meer in op preventie. Zo worden verdachte voertuigen bijvoorbeeld gecontroleerd op inbrekersspullen en krijgen inwoners voorlichting over hoe ze hun huis 'inbrekerproof' kunnen maken.

Die aanpak lijkt te werken, maar niet overal. Opvallend genoeg steeg het aantal diefstallen in Bennekom juist fors, van 45 in 2018 naar 54 in 2019. Ook in Ederveen en Harskamp is een lichte stijging te zien.

Meer cybercrime Ede

Waar de politie vol inzet op het voorkomen van woninginbraken, is er naar verhouding nog veel minder aandacht voor online criminaliteit. Digitale delicten nemen dan ook toe, blijkt uit de politiecijfers.

Fraude met online handel steeg van 276 naar 339 gevallen. En de fraude met betaalproducten verdubbelde bijna: van 19 in 2018 naar 35 in 2019. Deze cijfers liggen in werkelijkheid waarschijnlijk nog veel hoger, vermoedt de politie. Ze spreekt van een groot ‘dark number’.

Er komt in Ede meer aandacht voor cybercrime, staat in het meerjarenplan van de politie.

