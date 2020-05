De Graafschap proeft begrip bij gesprek met KNVB over financiële compensatie

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp heeft wel vertrouwen in een goede afloop. 'Het was een constructief gesprek. Ik heb er een positief gevoel aan over gehouden, maar we zijn er nog niet.'

De Doetinchemse club verloor anderhalve week geleden een kort geding tegen de KNVB om alsnog promotie af te dwingen. De voetbalbond liet daarna weten in gesprek te willen en dat vond nu dus plaats. 'We hebben gesproken met Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux van de KNVB. We zijn weer samen opgetrokken met Cambuur. We hebben neergelegd waar we nu tegenaan lopen. Zij hebben aangegeven dat ze ons hierin tegemoet willen komen. In welke mate weten we nog niet. Dat zal op niet al te lange termijn duidelijk worden.'

Vervolgstappen

Na de nederlaag in de rechtbank hadden de clubs nog de optie om in hoger beroep te gaan of in actie te komen via de ledenvergadering van de KNVB op 18 juni. 'We wachten met een beslissing over vervolgstappen als dit duidelijk wordt. Maar na dit gesprek hebben we meer vertrouwen in de KNVB dat in het verleden.'

