Geen nieuwe Gelderse coronadoden of ziekenhuisopnames

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de afgelopen 24 uur opnieuw geen nieuwe coronadoden zijn gemeld in onze provincie. Ook zijn er geen nieuwe mensen in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten.

Het is voor de derde keer in korte tijd dat het RIVM geen nieuwe doden door corona kan melden in Gelderland. Vrijdag en zondag was dat ook al het geval. Het geregistreerde aantal blijft staan op 659 slachtoffers.

Ook zijn er maandag geen nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd. In totaal zijn er tot nu toe 1487 Gelderlanders in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest.

De cijfers van het aantal doden, ziekenhuisopnames en coronabesmettingen liggen in werkelijkheid hoger. Niet iedereen wordt getest op het coronavirus en niet van alle overlijdensgevallen is al meteen duidelijk wat de oorzaak is.

5869 besmettingen

Het aantal besmettingen op Gelders grondgebied is maandag opgelopen tot 5869. Dat zijn er 76 meer dan een dag eerder.

