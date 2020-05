'Het voelde net of je er even niet bij hoorde', zorginstellingen weer open voor bezoek

'Kom erin', zegt Lisa Scheltens als ze de deur opendoet van haar appartement en na maanden haar begeleidster Esther van der Ven weer in levenden lijve ziet. Lisa woont begeleid in het woonzorgcomplex van Estinea aan de klaproostraat in Varsseveld. De afgelopen tijd konden Lisa en Esther alleen maar skypen met elkaar.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder:

'Het was saai'

'Ik kon niet naar de dagbesteding toe en ook niet werken', legt Lisa uit. 'Onderhand zit ik al negen of tien weken thuis. Of is het inmiddels elf weken', zegt ze terwijl ze vragend naar Esther kijkt. Die knikt. 'Het was saai', klinkt het.

Lisa doodde de tijd door veel te haken op de bank. Ze maakte mondkapjes. Hele vrolijke in alle kleuren van de regenboog. Ook begon ze met vloggen. Ze deed dit voor de andere bewoners die geen bezoekers mochten ontvangen. Zoals voor Karin Jansen, die haar vader, broer en zus niet op bezoek mocht hebben. 'Daar schrokken wij wel van. Geen bezoek ontvangen, niet naar buiten, nergens heen.'

Blij met poes Luna

Terwijl Karin over haar tijd in isolatie praat, aait ze haar poes Luna. 'Ik was blij dat ik voor die tijd een kat had aangeschaft. Anders zat ik hier ook maar alleen en ik ben niet zo iemand die graag alleen is, zeg maar. Gelukkig dat de mobiel bestaat, daar heb ik wel video mee gebeld. Maar je mocht geen vrienden en familie ontvangen. Ik hoop dit niet meer snel mee te maken.'

Elke dag stapte Karin op de hometrainer. Ook keek ze veel tv. 'Het voelde net of je er even niet bij hoorde', verwoordt Karin de tijd die nu achter haar ligt. 'Je kon er niks aan doen dat je opgesloten zat, maar het voelde wel heel vreemd. Ik ben niet iemand die vaak alleen is.'

Bang voor corona

Bezoek mag dus nu weer. Estinea onderzoekt momenteel of bewoners op verschillende vestigingen ook weer zelf naar buiten kunnen. 'We gaan met een cliënt naar buiten om te kijken of ze anderhalve meter afstand kunnen bewaren. We gaan in een supermarkt boodschappen doen en zo gaan we langzaam oefenen of een cliënt het aan kan', legt Esther van der Ven uit.

'Daar ben ik heel blij mee.' Juichend en stralend gooit Karin zelfs haar beide handen in de lucht. 'Dat is wel fijn.' Maar ze vindt het ook wel een beetje spanend. 'Want nu voel je je vrijer, maar je durft het niet goed meer aan, want je hebt een hele poos op slot gezeten. Het risico dat je loopt, hè. Je weet niet of het goed gaat of niet.' Ook bij Karin zit de angst voor het virus er nog diep in.