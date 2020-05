Overgaan of blijven zitten in coronatijd? De leerling in Doetinchem beslist zelf

Een menig leerling van het Ulenhof College in Doetinchem zal dit jaar opgelucht ademhalen. Waar normaal gesproken de school beslist of een leerling blijft zitten, krijgt de leerling daar dit jaar zelf de beslissende stem in. 'We kunnen het niet maken om de leerlingen in deze coronacrisis te duperen', vertelt directeur Ilja Faber.

Er gaat natuurlijk wel het een en ander vooraf aan zo'n beslissing. De school stelt twee adviezen op voor de leerlingen. Eén aan de hand van de periode tot 15 maart op school en thuis en één advies over de periode dat de kinderen weer naar school komen (waarschijnlijk 2 juli) tot de zomervakantie. In de tussentijd zaten de leerlingen thuis vanwege het coronavirus.

'We gaan uiteraard een pedagogisch gesprek aan als ze terugkeren op school. We kijken welke vaardigheden de leerlingen wel en niet hebben opgedaan en bespreken dat dan in een gesprek met de school, ouders en de leerling.'

En dan neemt de school vaak de beslissing of een leerling blijft zitten of niet. 'Maar het is dit jaar gewoon anders. We kunnen leerlingen in deze situatie niet duperen. We leggen daarom de eindbeslissing bij de leerling', vertelt Faber.

Volgend jaar bijspijkeren

Mochten ouders de keuze maken om hun kind te willen laten zitten, maar wil de leerling dit niet, dan gaat de leerling dus toch over. 'Maar dan zullen we wel een reparatiepakket moeten gaan instellen. Dan moeten we de leerling vragen wat hij tot de kerst gaat doen om zijn vaardigheden bij te werken. Er moet wel wat gebeuren, anders loopt zo'n leerling vast. Maar kiest een leerling daarvoor, dan verwacht ik dat 80 à 90 procent het ook redt.'

Maar heel veel discussie verwacht de directeur ook weer niet. 'Voor het grootste gedeelte weet je in februari of maart al of een leerling zal stranden. Dan zijn er dus al wel gesprekken in gang gezet en komt het niet als een verrassing. Bijna alle ouders zullen dan ook zeggen dat de school het goed gezien heeft en dat zittenblijven de beste optie is.'

En mocht een leerling dan alsnog stranden, dan is het zo. 'Dan gebeurt het in dat jaar, in plaats van dit jaar', stelt Faber.

Is zittenblijven wel zinvol?

Deze manier van werken gaat voor de school misschien nog wel meer opleveren dan alleen goede doorstromingscijfers. 'Ik denk dat er volgend jaar ook een intern gesprek gaat ontstaan over hoe zinvol het zittenblijven überhaupt is. Daar kunnen we dan onze conclusies aan gaan verbinden. Het is aan ons de taak nu om die leerlingen die in een moeilijk pakket zitten, maar toch overgaan, nog beter te monitoren en te begeleiden naar de volgende stap.'

