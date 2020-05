Andrea is ten einde raad en sluit na dertig jaar haar dierenopvang

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

'Ik zit hier al dertig jaar, maar het kan niet meer', vertelt Andrea van de SunFlowers Ranch, terwijl ze vecht tegen haar tranen. 'Nu weer die kippen. Er zijn er meer dan twintig weg en ook twintig duiven. We weten niet meer wat we ertegen moeten doen. Ik ben niet boos, maar vooral verdrietig. Wat bezielt die mensen?'

Overal lagen veren

De twaalfjarige Hannelore komt liefst iedere dag helpen. Ze kent alle konijnen en kippen bij naam. 'Dit konijn heet Messi. En deze kippen zijn Famke Louise en Monica Geuze. Het is heel erg wat er nu is gebeurd. Ik kwam hiernaartoe en er lagen overal veren. Er waren allemaal kippen dood. Ik vind het heel erg dat mensen zoiets doen. We gaan nu verhuizen. Dan brengen we alle dieren naar een andere plek.'

Hannelore met de gewonde kip

Andrea vindt het heel vervelend dat ze zich moet terugtrekken van de huidige locatie, die helemaal perfect was voor de dieren. 'We hebben gesprekken gehad met de gemeente. Er zijn al extra camera's geplaatst, maar toch gebeuren die vreselijke dingen. Het is te extreem. Daarom ga ik deze dieren een ander onderkomen geven.'

'We zijn het materiaal hier aan het weghalen. De pony's hebben we daar al langer staan, want dat kon niet meer. Maar de nieuwe plek is nog niet af en daar is weer een ander probleem: roofdieren, vossen en roofvogels. Deze locatie was daar heel veilig voor.'

Hulp

'We kunnen alle hulp nu gebruiken. Spontaan heeft een autobedrijf uit Huissen onze aanhanger al gerepareerd, want die hadden ze ook kapot gemaakt. Niels Boer en zijn vader hebben al zitten timmeren op de nieuwe locatie en er is al een crowdfunding-actie gestart door Bas Kapitein.'

'De meisjes hier helpen mij geweldig. Ze zijn met zijn vijven en hebben alle dieren ook namen gegeven. We zijn wel een opvang, maar wij zijn erg gehecht aan de dieren. Dat zijn voor ons personen.'

Knuffelen

'Soms zijn hier wel veertig kinderen op een dag. We gaan normaal ook heel vaak met dieren naar verpleeghuizen, zodat de mensen met onze dieren kunnen knuffelen. De kleine pony gaat soms zelfs mee. Maar de knuffelkippen zijn er dus niet meer.'