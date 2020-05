Boeren bezorgd om energieplannen gemeente Wageningen

Boeren maken zich zorgen over de plannen die Wageningen heeft voor het buitengebied. Zij zijn bang dat landbouwgrond moet wijken voor energieparken. 'Je kunt koeien niet over zonnepanelen laten wandelen', zegt melkveehouder Wouter Schimmel.

Op de tafels van gemeenteraadsleden ligt een visie voor energieopwek in het Wageningse Binnenveld. Maar volgens Schimmel gaat energie opwekken niet samen met de geplande verduurzaming van de landbouw in hetzelfde gebied. Hij liet maandagavond van zich horen tijdens een digitaal gesprek met raadsleden.

'Land weggekaapt'

Om duurzaam te kunnen boeren, heb je veel grond nodig. Maar Schimmel vreest dat de grond waar zijn koeien op grazen straks wordt weggekaapt door energiemaatschappijen. Het gaat dan voornamelijk om de grond die boeren pachten van landeigenaren. 'De zonnepanelen-mensen bieden vijf tot tien keer meer', stelt hij. 'Dat grote geld heeft invloed.'

De Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld is het met Schimmel eens en stelt dat het toekomstperspectief van boeren in het Binnenveld wordt bedreigd als er niks verandert. André Rotteveel van landbouworganisatie LTO roept de gemeente Wageningen op tot een constructief overleg.

Gemeente spreekt juist van 'kansen'

Het gemeentebestuur laat in een schriftelijke reactie weten geen wettelijke mogelijkheden te hebben om de verkoop van gronden voor zonnevelden direct te beïnvloeden. Bovendien zou de transformatie van het Binnenveld boeren juist kansen bieden en geen beperkingen.

Boeren kunnen namelijk ook goed verdienen aan de verkoop van hun eigen grond, is de gedachte. Daarnaast kunnen ze 'andere gewassen' of 'dezelfde gewassen met een hogere waarde' gaan telen. 'Als ondernemers overschakelen naar een ander bedrijfsmodel waarmee per hectare meer economische marge kan worden gemaakt, hoeft het kleinere areaal ook geen teruggang in het aantal bedrijven te betekenen.'

Gemeenteraad

Over twee weken wordt de visie voor het buitengebied in de gemeenteraad besproken. Daarin gaat het onder meer over de energie-opwek in het Wageningse Binnenveld.

