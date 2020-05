Hoofd jeugdscouting boos om vertrek bij De Graafschap

'Ik hoef niet uit te leggen wat er met De Graafschap gebeurd is, daar hebben wij financieel gewoon last van', zegt hoofd jeugdopleiding Jefta Bresser over de gevolgen van de coronacrisis en het mislopen van promotie. De jeugd van De Graafschap groeide de afgelopen jaar qua aantal fulltime trainers en behaalde de nationale status van de KNVB. In hoeverre er nu wordt gezaagd aan de jeugdopleiding? 'Wij blijven behoorlijk buiten schot', geeft Bresser aan. “Het aantal fulltimers blijft intact, maar het is wel zo dat functies herverdeeld worden. En je hebt te maken met doorlopende en aflopende contracten waar je een keuze over moet maken.'



Bresser geeft aan dubbelfuncties te willen creëren in de jeugd, om zo kosten in de hand te houden. 'Ik noem dat een vervelende situatie op een effectieve manier oplossen', aldus de hoofd jeugdopleiding. Zo moet Jordy Rondeel, die afscheid neemt bij het eerste elftal, de functie van keeperstrainer combineren met hoofd jeugdscouting. Dit betekent dat het aflopende contract van Felix Monasso als hoofd jeugdscouting niet wordt verlengd. 'Het is heel vervelend dat je in de situatie komt dat je contracten niet verlengt van mensen waar je niet ontevreden over bent', zo legt Bresser uit.

Kritiek in brief

In een interne brief uitte Monasso kritiek op de communicatie rond het niet verlengen van zijn contract, daar kan Bresser zich niet helemaal in vinden. 'Het klopt dat we in januari hebben aangegeven dat we de intentie hadden om door te gaan', zegt het hoofd jeugdopleiding. “Maar hij heeft voor 1 mei een brief gekregen dat we het contract formeel opzeggen. Daar voorafgaand heeft hij nog belletje gehad dat corona op de loer lag.”

Swarthoff naar Twente

De staf van De Graafschap krijgt te maken met meer mutaties. Zo verlaat keeperstrainer Kevin Swarthoff de Doetinchemse voetbalclub na dit seizoen, hij vertrekt naar FC Twente. 'In een ideale situatie had je ook hem willen behouden, maar dan praat je over een luxesituatie', aldus Bresser. De komende tijd volgt duidelijk over andere stafleden, ook rond de eerste selectie.