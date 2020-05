Vleessector praat verder over corona, bedrijfsarts wijst op luchtsystemen

Werken de bedrijven niet goed mee, dan overweegt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een verplichte collectieve quarantaine in te voeren. COV-woordvoerder Patrick de Leede wilde maandagmorgen niet vooruitlopen op mogelijke maatregelen om die grootscheepse quarantaine te voorkomen.

Voorzitter Ton Heerts van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) wil dat het geplaagde Vion meldt in welke andere vestigingen in het VNOG-gebied nog meer migranten werken. Mogelijk moet ook op die locaties getest worden, zegt Heerts.

Vion werkt mee, zegt de burgemeester van Apeldoorn. 'De medewerkers werken voor uitzendbureaus. We moeten die bureaus dan aanzetten om de verblijfsgegevens aan te leveren.'

'Kijk naar de luchtcirculatie'

Elianne van Veelen is al twintig jaar bedrijfsarts en komt in veel slachterijen. Ze vindt dat RIVM en kabinet te weinig oog hebben voor de specifieke werkomstandigheden in slachterijen. 'Als slachterijen op slot moeten, dan ligt overmorgen geen vlees in de winkels. Dat wil niemand', zegt ze.

'Het virus dat we nu onder ons hebben is een zusje van SARS', gaat ze verder. 'Daarvan is bekend dat het zich verspreiden kan door luchtcirculatiesystemen. Bij slachterijen mogen ramen niet open, omdat ongedierte kan binnenkomen, en dan wordt vlees vies en is het niet meer verkoopbaar.'

Als de focus blijft liggen op 1,5 meter en schotten tussen de medewerkers en hoesten en niezen in je elleboog, zegt Van Veelen, dan doen ze niet genoeg. 'Maar dat zijn wel de acties waar het kabinet en RIVM steeds op hameren. Het ventilatiesysteem in een bedrijf moet zo zijn ingericht dat aerosolen zich niet kunnen verspreiden. En vooral slachterijen moeten dat doen.'

Vion geschrokken 'dat zoveel mensen besmet zijn'

Slachterij Vion wil nog steeds niet voor camera reageren. 'We hebben voortdurend alle benodigde maatregelen getroffen om te zorgen voor de bescherming van de gezondheid van haar medewerkers', meldt het concern. Ook zegt het bedrijf te voldoen aan alle voorwaarden van RIVM, NVWA en GGD om besmetting te voorkomen.

Vion-baas Ronald Lotgerink laat weten 'geschrokken en verrast' te zijn dat 22 procent van de medewerkers in Groenlo besmet is. 'De gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers zijn prioriteit nummer 1. De schrik zit er in omdat dit de eerste keer is dat er is getest onder een groep mensen die vrij is van gezondheidsklachten. En dan blijkt 147 mensen uit deze groep zonder klachten het virus te hebben.'

Slachthuizen liggen onder het vergrootglas van de Inspectie SZW na de omvangrijke corona-uitbraak onder het personeel van Vion in Groenlo, zegt een woordvoerder van de inspectiedienst. De Inspectie SZW, voorheen de arbeidsinspectie, heeft samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een brief gestuurd aan de grote slachthuizen om de eigenaars op hun verantwoordelijkheid als werkgever te wijzen. In die brief aan de grootste werkgevers in de vleesindustrie, manen de Inspectie SZW en de NVWA de sector om er goed op te letten dat werknemers met klachten thuisblijven. Ook worden de werkgevers erop gewezen dat er meer aandacht in slachthuizen moet zijn voor het afstand houden en het communiceren van die afstand. Daarnaast moet er meer aandacht worden besteed aan hygiënesluizen en krappe gangpaden.

