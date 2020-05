Deze poppen kon je zelf maken, en toch zijn ze soms antiek

Weymy kreeg beide poppen van twee verschillende vrouwen. 'Maar ik heb nooit geweten dat deze twee een connectie hadden', vertelt ze. Volgens taxateur Carita van Woerden zijn ze van hetzelfde soort. Maar ze zijn niet allebei antiek.

Het zijn poppen van Armand Marseille. 'Het is geen antiek popje, maar dat wil niet zeggen dat het geen leuk popje is', aldus Van Woerden. De poppen waren te maken met mallen. 'Daarna ga je zelf een lijfje maken van stof.' Uiteindelijk moet je het ook beschilderen. 'Nu heb ik heel veel replica's gezien, maar deze is heel mooi gemaakt.' De waarde wordt geschat tussen de 50 en 75 euro.

Maar in de doos zat ook nog een donker gekleurde pop. 'Dit is wel antiek.' Om precies te zijn is het een Armand Marseille 353-K. Waarschijnlijk is hij gemaakt rond 1920. 'Dit popje is toch zo'n 750 tot 800 euro waard.'

