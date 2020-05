Dit kleine houten schilderijtje is duizenden euro's waard

Het schilderijtje werd bestudeerd door taxateur Arne Bonsaksen in het programma Schatgraven. Schilder Piet van der Hem is vooral bekend van zijn grotere werken. 'Maar dit is minstens zo interessant', zegt Bonsaksen. Waarschijnlijk is het kunstwerk gemaakt in de volksbuurten van Amsterdam.

Volksbuurten

Bonsaksen gaf uitleg over de schilder: 'Hij is rond 1907 met een Rijkssubsidie in Parijs geweest. Daar leerde hij het moderne leven kennen en schildert hij moderne thema's. Kort daarna is hij ook in Amsterdam geweest. Daar werkte hij in de volksbuurten.' Het schilderijtje is dan ook zeer waarschijnlijk in de Jordaan of op de Nieuwmarkt gemaakt.

De waarde van het schilderij wordt geschat tussen de 2.000 en 4.000 euro. 'Maar ik doe heb zeker niet weg', aldus de eigenaresse.

