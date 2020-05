LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 24 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 24 mei

21:15 - Veel besmette arbeidsmigranten Vion zijn onvindbaar: burgemeesters stellen ultimatum

Een aanzienlijk deel van de besmette arbeidsmigranten van vleesverwerker Vion in Groenlo is onvindbaar voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De GGD testte 657 medewerkers van Vion op het coronavirus en vond 147 positieve gevallen. Omdat Vion veelal met uitzendkrachten uit Polen en Roemenië werkt, is het voor de GGD lastig te ontdekken hoe zij medewerkers kunnen bereiken.

Lees hier meer.

21:09 - Hoe vier je het Suikerfeest in coronatijd?

De islamitische vastenmaand ramadan zit erop. Moslims over de hele wereld, en dus ook in Gelderland, mogen vanaf nu overdag weer eten, drinken en roken. Het einde van het vasten vieren ze met Eid al-Fitr, ook wel het Suikerfeest genoemd. Maar in deze tijden van corona voelt het niet feestelijk.

Lees hier meer.

Foto: Omroep Gelderland

20:27 - Luuk de Jong de fout in

De Doetinchemse voetballer Luuk de Jong is in Spanje de fout in gegaan met een etentje. Daar waren elf mensen aanwezig, terwijl in Spanje maar maximaal tien mensen bij elkaar mogen komen, zo meldt de NOS.

Op Instagram laat De Jong weten dat hij spijt heeft. 'Ik wil graag sorry zeggen tegen iedereen die beledigd is door het incident van gisteren.'

Lees hier meer.

19:59 - 147 medewerkers slachthuis Groenlo besmet met corona

147 van de in totaal 657 medewerkers van vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo zijn besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de resultaten van de tests die de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft gedaan. Uit een steekproef onder ongeveer 200 werknemers bleek eerder dat 45 medewerkers besmet waren.

Lees hier meer.

19:15 - 100 voedselbankgezinnen kunnen naar Velps restaurant

100 voedselbankgezinnen uit de omgeving van Arnhem hebben een cadeaubon voor het Velpse restaurant Si Chuan gekregen. Afhankelijk van het gezin werden ze vrijdag, bij het ophalen van het pakket, verrast met een cadeaubon tussen de 20 en de 30 euro. Hiermee wil de Soproptimistclub Arnhem-Oost, die de bonnen beschikbaar stelt, ook het restaurant ondersteunen in deze coronatijd.

16:25 - Genadeklap voor dierenopvang na zoveelste kippenmoord

Stichting SunFlowers Ranch stopt ermee. Zaterdag zijn tientallen kippen en duiven van de Arnhemse dierenopvang vermoord, toegetakeld en gestolen. Het is de zoveelste keer en de opvang zegt het herstel niet meer te kunnen betalen. Daarnaast was de stichting ook al veel geld misgelopen door coronamaatregelen. Dat draait de stichting nu de nek om.

Lees hier meer.

14:21 - Geen nieuwe coronadoden

In Gelderland zijn de afgelopen 24 uur geen nieuwe coronadoden gemeld. Dat betekent dat er in onze provincie nog steeds 659 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In de laatste drie dagen is er maar één coronadode doorgegeven aan het RIVM.

Lees hier meer.

13:35 - Vitesse zet zich schrap voor kort geding over huur stadion GelreDome

Vitesse eist maandag in de Arnhemse rechtbank een halvering van de huurprijs van stadion GelreDome. Het gaat om vijf maanden. De eigenaar van het stadion is Michael van de Kuit. De Amsterdamse ondernemer staat in een conflict lijnrecht tegenover de directie van de voetbalclub die zegt 'ongekend hard getroffen te zijn door de coronacrisis'.

Lees hier meer.

Foto: Omroep Gelderland