LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 22 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 22 mei

22:50 - Ook medewerkers Brabants slachthuis hebben corona

Zeker negen medewerkers, twee dierenartsen en zeven keurmeesters, van een varkensslachthuis in Helmond zijn positief getest op corona, meldt Omroep Brabant.

De GGD gaat alle dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en hun officiële assistenten van KDS testen op het virus. Over personeel van het slachthuis moet nog een besluit worden genomen.

In een slachterij in Groenlo zijn 600 medewerkers twee weken thuis in quarantaine gegaan. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland besloot daartoe na overleg met de GGD, die eerder bekend had gemaakt dat 45 medewerkers positief waren getest op corona.

22:00 - St Jansdal staat opnieuw maar één vaste bezoeker per patiënt toe

Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk gaat de bezoekregels aanscherpen. Dat doet het ziekenhuis omdat de afgelopen tijd enkele medewerkers en patiënten positief zijn getest op het coronavirus. Vanaf nu mag nog maar één vaste bezoeker per patiënt naar binnen.

Foto: Omroep Gelderland

20:45 - Etalages veranderen

De etalages van winkels veranderen steeds meer. Steeds meer winkels gaan mondkapjes verkopen en dat tonen ze graag.

Foto: Omroep Gelderland

19:50 - Kan je niet naar het evenement, dan komt het evenement naar jou!

Grote evenementen in Nederland gaan vanwege de coronacrisis voorlopig niet door. Ook de Axetreme Loggers Competition dreigde daarmee in het water te vallen. Het motorzaag-evenement bedacht echter een oplossing: als de deelnemers niet naar het evenement mogen komen, dan komt het evenement toch gewoon naar de deelnemers?

18:51 - Een uniek kijkje in een verpleeghuis in coronatijd, bekijk onze vlog

Een verjaardag, een coronaverdenking en een spannende persconferentie. Voor de bewoners van woonzorgcentrum De Bleijke, Markenheem, in Hengelo was het een week waarin de emoties alle kanten op schoten. Hoe gaan de versoepelingen van de coronamaatregelen er in de praktijk uitzien?

 

16:03 - Blijf weg uit centrum Arnhem

'Blijf weg uit het centrum van Arnhem', dat laat de politie Arnhem-Noord weten. Het is namelijk veel te druk in het centrum. Op deze manier kan de 1,5-metermaatregel niet gehandhaafd worden.

 

14:49 - Julianatoren gaat weer langzaam open

Pretpark Julianatoren in Apeldoorn gaat weer gedoseerd open. Vanaf gister mogen alleen abonnementhouders naar het pretpark. Vanaf 26 mei mogen de abonnementhouders en mensen met een online gekocht ticket naar binnen. Vanaf 2 juni mag iedereen weer naar binnen die een geldig toegangsbewijs heeft.

Reserveren blijft nog altijd noodzakelijk, omdat er maar een maximaal aantal bezoekers per dag naar binnen mag.

Foto: Julianatoren.nl

14:37 - Burgemeester Winterswijk: meer bevoegdheden voor BOA's

In IJmuiden kregen BOA's het donderdag aan de stok met amok-zoekende strandgasten. Als het aan burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk ligt, krijgen handhavers snel een wapenstok en pepperspray.

 Bgm Joris Bengevoord@BerendJanJoris Als je beelden ziet van de BOA's in IJmuiden moeten we snel de discussie stoppen over wapenstok en pepperspray voor BOA's maar als goede werkgever zorgen dat ze er snel mee uitgerust worden. @HandhavingWwijk #boa 11:25 - 22 mei. 2020 Andere Tweets van Bgm Joris Bengevoord bekijken

14:06 - Het belangrijkste nieuws:

Sporters vragen regering om meer aandacht voor bewegen

In 24 uur kwam er in Gelderland geen enkel nieuw sterfgeval door corona bij.

600 medewerkers van slachterij Vion moeten in thuisquarantaine. Nadat 45 werknemers positief getest zijn. Slachterijen willen meer maatregelen tegen corona nemen.

14:04 - Geen nieuwe coronadoden in Gelderland

Voor het eerst in vele weken is er in Gelderland niemand overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het RIVM. Volgens het instituut kwamen er de afgelopen 24 uur in heel Nederland 13 sterfgevallen bij, maar daaronder waren dus geen inwoners van onze provincie.

Het landelijke dodental staat nu op 5788. Het gaat dan alleen op personen bij wie het virus officieel werd vastgesteld. Het werkelijke dodental ligt hoger.

13:59 - Sporten tussen de bomen... in een tent

Deze bezoekers van sporschool Sportsereen in Huissen hebben het best goed voor elkaar: sporten in een tent, tussen de bomen.

13:52 - Slachterijen willen nog meer maatregelen tegen corona nemen

De vleesverwerkende industrie wil een plan van aanpak om de corona in de slachterijen te beteugelen. Wat er moet gebeuren, wordt later vanmiddag besproken, zegt woordvoerder Patrick de Leede van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

In dit verhaal van Omroep Gelderland lees je ook de reactie van burgemeester Peter Hinze van Emmerich. Veel arbeidsmigranten die werken in de Nederlandse vleessector, wonen in Duitsland. De burgemeester klaagt over hun woonomstandigheden.

Foto: ANP

13:49 - Ministeries: 'We nemen oproep tot ingrijpen heel serieus'

De ministeries van Voedselkwaliteit en Volksgezondheid laten weten de oproep van twee Gelderse veiligheidsregio's tot ingrijpen bij vleesbedrijven te hebben ontvangen en die oproep 'heel serieus' te nemen. 'We gaan hierover snel in gesprek met de veiligheidsregio's', zegt een woordvoerster. Vlak daarvoor wees het ministerie van Voedselkwaliteit nog wel op de eigen verantwoordelijkheid van vleesbedrijven.

13:40 - Sterftecijfer vorige week lager dan normaal

Het sterftecijfer was vorige week voor het eerst in maanden lager dan normaal. Er overleden ongeveer 2850 mensen, zo'n tweehonderd minder dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Daarmee lijkt een einde te komen aan een periode waarin het aantal sterfgevallen duidelijk hoger was vanwege het coronavirus. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Foto: Pixabay

13:20 - Muntje erin!

Onder de noemer 'klein nieuws': muntjes voor de winkelwagentjes met ingang van maandag weer verplicht zijn bij de AH XL in Ede. Eerder deze week besloot ook de grote vestiging in Arnhem de muntjes weer te gebruiken.

11:19 - Een uniek kijkje in een verpleeghuis in coronatijd

Omroep Gelderland presenteerde de afgelopen weken al vaker vlogs uit het verpleeghuis. Corona brengt ook daar veel veranderingen. Bekijk nu de nieuwste vlog, waar in je ziet hoe medewerkers en bewoners reageren op de versoepelingen die het kabinet deze week aankondigde.

Foto: Omroep Gelderland

10:36 - Wat vind jij: te druk op bepaalde plekken?

Het was op Hemelvaartsdag, in combinatie met het mooie weer, op veel plekken veel te druk. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, dreigt met een zomer vol met beperkingen. Het beleid van de opsporingsambtenaren is mensen eerst te waarschuwen. Wat vind jij, moet dat anders?

09:49 - Zorgen om slachterijen

De voorzitters van de Veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland Ton Heerts en Gelderland-Midden Ahmed Marcouch willen dat ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Voedselkwaliteit) ingrijpen bij bedrijven die besmettingshaarden blijken te zijn voor corona. Zeshonderd medewerkers van slachterij Vion in Groenlo zitten in thuisisolatie. Eerder moesten medewerkers van Vion in Scherpenzeel in quarantaine.

Het coronavirus is als een veenbrand onder ons, zegt Heerts tegen Omroep Gelderland.

Foto: ANP

09:45 - Duitsers weer op de camping

Bij camping de Mars in Lathum zijn ze blij, want de Duitsers zijn weer terug. Maar haken en ogen, die zitten er ook aan.

Foto: Omroep Gelderland

07:41 - Voorzitter veiligheidsregio over corona bij vleesbedrijf

Veel van de besmette medewerkers van vleesbedrijf VION in Groenlo zijn arbeidsmigranten. Dat zegt burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, ook voorzitter van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG). Bijkomend probleem is volgens Heerts dat veel van hen in Duitsland wonen.

De 600 medewerkers moeten allemaal in zelfquarantaine. Veertig collega's zijn besmet en vrijdag wordt de uitslag van nieuwe tests bekend. Ook worden nog eens 200 medewerkers getest. Volgens Heerts is de besmettingsgraad te groot en is het zaak 'de besmettingshaard in te dammen'.



omroepGLD · Ton Heerts over de quarantaine van medewerkers Vion



07:18 - 'Coronahelikopter' vervoerde 66 patiënten

De Lifeliner 5, de speciaal voor coronavervoer ingerichte traumahelikopter, heeft de afgelopen maanden 66 coronapatiënten door heel Nederland en Duitsland vervoerd. De Lifeliner 5 werd beschikbaar gesteld door ANWB Medical Air Assistance toen de intensive care-afdelingen in ziekenhuizen in het zuiden van het land overvol raakten door de coronacrisis. Het Nijmeegse Radboudumc richtte de helikopter in en zorgde voor een mobiel medisch team.

Vanwege het dalend aantal coronapatiÙnten die intensieve zorg nodig hebben, is vervoer via de lucht over grotere afstanden niet meer nodig.Vanaf vrijdag is vrijdag weer beschikbaar voor het reguliere vervoer van patiënten.