LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 21 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 21 mei

21:55 - Mensen kamperen weer, maar alleen met privé-sanitair

 

21:35 - 'Het wordt een zomer met beperkingen'

Een zomer vol met beperkingen, daar dreigt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls mee. Het was op Hemelvaartsdag, in combinatie met het mooie weer, op veel plekken veel te druk.

Bruls is voorzitter van het Veiligheidsberaad, de overkoepelende organisatie van alle Veiligheidsregio's. 'Als dit het beeld van de zomer is, zullen we een zomer krijgen met heel wat beperkingen', stelt Bruls bij de NOS.

20:28 - In de Achterhoek houden mensen zich aan de regels

Tenminste, als we burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg mogen geloven. Zij liep een rondje hard en kwam niemand tegen.

 Tenminste, als we burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg mogen geloven. Zij liep een rondje hard en kwam niemand tegen.

20:02 - 600 medewerkers Vion verbannen van werk

Alle 600 medewerkers van slachthuis Vion in Groenlo moeten de komende twee weken wegblijven van de productielocatie. Die maatregel heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) genomen. Woensdag ging het slachthuis per direct op slot, nadat 45 medewerkers positief testten op het coronavirus.

19:34 - Camping blij: de Duitsers zijn terug

Bij camping de Mars in Lathum zijn ze blij, want de Duitsers zijn weer terug. Maar voor eigenaar Gerrit Groenewoud zitten er ook haken en ogen aan.

19:26 - File...

Voor de pont tussen Gorssel en Wilp stond vanmiddag een lange file.

Foto: Bert Muetstege

18:14 - Bruls dreigt met zomer vol beperkingen

Het was veel te druk op sommige plekken. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is ook voorzitter van het Veiligheidsberaad. Hij is helder: als dit het beeld is, wordt het een zomer vol beperkingen.

15:12 - Van Schaik: Kom niet naar strand/boulevard Harderwijk

 15:12 - Van Schaik: Kom niet naar strand/boulevard Harderwijk

15:03 - Stranden afgesloten vanwege drukte

Verschillende recreatiestranden in Gelderland zijn op Hemelvaartsdag afgesloten. Beheerder Leisurelands vindt het te druk.

De Zandenplas bij Nunspeet, het strand Nulde Zuid, Rhederlaag (Giese Kop en Noordoever) bij Zevenaar en De Kuiter Naakstrand bij Bussloo zijn niet meer toegankelijk voor publiek. 'We wilden voorkomen dat het nog drukker gaat worden', legt Adriaan van der Linden van Leisurelands uit.

14:08 - Net als gisteren twee patiënten in Gelderland overleden

Foto: ANP

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur net als woensdag twee doden door corona gemeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. In totaal zijn nu 658 mensen in Gelderland overleden aan het virus.

13:52 - 27 patiënten overleden aan corona

De landelijke cijfers van het RIVM van vandaag, de regionale cijfers komen zo.

13:21 - 'Pas op met corona in Dodewaard'

Foto: Herman Haak

Er zijn dagjesmensen in de buurt van de voormalige kerncentrale in Dodewaard. Daar woedt brand. Die is volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid onder controle. Een woordvoerder verzoekt mensen ruimte te maken op de smalle dijk voor de hulpdiensten en vanwege corona afstand te bewaren.

13:04 - 'Ga niet naar de kust'

De Veiligheidsregio Zeeland raadt mensen af om naar de kust te gaan. Er zijn op dit moment nog wel rustige plekken, maar dat duurt vermoedelijk niet lang meer. "Gelet op te verwachten drukte aan de kust is het niet meer verstandig om nu naar Zeeland te vertrekken", schrijft de Veiligheidsregio op Twitter. De gemeente Castricum, in Noord-Holland, heeft het strand afgesloten. Rond het middaguur waren alle parkeerplaatsen vol, zegt een woordvoerder.

12:36 - Baby overleden in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is een twee dagen oude baby overleden die het coronavirus had. Het kind was te vroeg geboren en kampte daardoor met longproblemen, zei minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize. Het komt zelden voor dat baby's die besmet raken met het virus komen te overlijden. De moeder van het gestorven kind was ook een coronapatiënt. Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Zuid-Afrika staat op 339. De autoriteiten hebben bij ruim 18.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.

11:26 - Het wordt wat drukker

Er staat op dit moment 48 kilometer file, maar Gelderland is filevrij. Er is wel veel verkeer richting de kust, meldt de ANWB.

11:17 - 'Covid-19 is een van de doodsoorzaken van de homo sapiens'

Er zijn 14 mensen onder de 40 jaar tot nu toe aan Covid-19 overleden. Klinisch ethicus Erwin Kompanje van het Erasmus MC in Rotterdam gaat hier in op de relatie corona en leeftijd.

In onderstaande video zegt hij: 'We komen nooit meer van het virus af'

 

11:02 - Veiligheidsregio's vrezen drukte door het mooie weer

Enkele veiligheidsregio's vrezen vanwege het mooie weer voor drukte. De Veiligheidsregio in Zeeland laat geen auto's en andere motorvoertuigen toe op de boulevards in Vlissingen. Zeeland wil zo voorkomen dat de boulevards volstromen met bezoekers en mensen te weinig afstand van elkaar houden. De afgelopen tijd moesten de boulevards meerdere keren worden afgesloten omdat het te druk werd. Limburg verwacht veel Duitse dagjesmensen. Daarom hebben grensgemeenten als Roermond en Venlo Duitse media ingeschakeld om een massale toestroom van bezoekers uit het buurland te voorkomen.

10:25 - 'Vrouwen lopen meer risico hun baan te verliezen dan mannen'

Vrouwelijke werknemers lopen wereldwijd meer risico om hun baan te verliezen dan hun mannelijke collega's. Dat constateren economen van de Amerikaanse bank Citigroup. De kenners schatten dat er wereldwijd, maar exclusief China, meer dan 220 miljoen vrouwen werkzaam zijn in sectoren waar veel arbeidsplaatsen dreigen te verdwijnen. Ze voorzien dat er wel eens 31 miljoen vrouwen op staat kunnen komen te staan. Ter vergelijking: bij de mannen in deze zelfde sectoren gaat het maar om 13 miljoen dreigende ontslagen. Als er daadwerkelijk zoveel vrouwen hun baan verliezen zorgt dat waarschijnlijk voor grote economische schade. Citigroup denkt dat dit wereldwijd wel zo'n 1000 miljard dollar aan economische groei kan kosten.

09:21 - Vraag een plaat aan

Foto: Pixabay

Op Radio Gelderland draaien we vandaag muziek uit de seventies. Wil je ook een plaat aanvragen? Klik dan hier en vul je keuze in.

09:08 - Een boodschap van de burgemeester van Elburg

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft een videoboodschap voor de inwoners van Elburg. Het valt in Elburg mee met corona, zegt hij, beseffend dat er ook mensen zijn overleden aan corona. In Elburg zijn tot nu toe acht mensen aan de ziekte overleden, 28 patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen (geweest) en de gemeente telt 127 positieve testen op Covid-19. Bron: Arcgis.com

 

08:47 - 'Dan meer geen Olympische Spelen'

Als de Olympische Spelen van Tokio door corona ook volgend jaar niet gehouden kunnen worden, dan gaan ze helemaal niet meer door. Volgens voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité worden de Spelen in dat geval geschrapt en moeten de sporters gaan toewerken naar Parijs 2024. 'Ik heb daar wel begrip voor. Je kan niet voor altijd 3000 tot 5000 mensen in dienst houden in een organisatiecomité', zei Bach bij de BBC. 'Je kan ook niet ieder jaar de sportkalender van alle grote federaties wereldwijd blijven aanpassen. Je kan atleten niet zo lang in onzekerheid houden. Bovendien zou er dan ook zoveel overlap ontstaan met de volgende Olympische Spelen.'

08:26 - Snel weer naar de film, maar niet allemaal tegelijk

Filmhuis Focus in Arnhem gaat tweede pinksterdag weer open. Per zaal zijn maximaal dertig bezoekers welkom. Tickets moeten online worden gereserveerd.

08:10 - Een mondkapje maak je zo

Vanaf 1 juni is het verplicht in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Dat kun je uiteraard in een winkel kopen, maar het is een stuk duurzamer er zelf een te maken. Dat kan al van een stuk katoen dat je nog in de kast hebt liggen. En zo maak je er een!



 

07:42 - Dauwtrappen volgens de coronaregels in Renkum

En wie er vandaag op uit gaat, veel plezier! Maar bewaar afstand mensen!

 En wie er vandaag op uit gaat, veel plezier! Maar bewaar afstand mensen!

07:25 - Wat is dat eigenlijk, dauwtrappen?

Foto: Wikimedia Commons/Rvasudev

Corona of geen corona, het is vandaag Hemelvaartsdag. En die begint altijd met dauwtrappen. Maar wat is dauwtrappen eigenlijk? Dat lees je hier.

07:21 - Bennie Jolink werd depressief van corona

Bennie Jolink werd depressief van corona, vertelt de frontman van Normaal aan Omroep Gelderland. Vanmiddag zenden we om 15.00 uur op TV Gelderland 45 joar olderwets Høken uit.

 

07:10 - Vergadering Arnhem gestaakt

De digitale raadsvergadering in Arnhem is woensdagavond voortijdig gestaakt. Dit werkt zo niet, concludeerde voorzitter Ahmed Marcouch na een goed uur van schorsingen, ellenlange stemmingen en vooral haperende camera's en microfoons.

Lees het verhaal hier.