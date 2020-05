Arbeidsmigranten in Nederland moeten beter beschermd worden. Dat schrijven de SP en ChristenUnie in een gezamenlijk actieplan. Wat vind jij?

De partijen pleiten onder meer voor een situatie waarin werkgever en huisbaas niet dezelfde persoon is. Volgens fractievoorzitter Gert-Jan Segers is de anderhalve meter nauwelijks na te leven voor arbeidsmigranten. 'Wat we nu zien, is dat mensen soms hutje mutje op elkaar zitten in hun huis. En dan worden ze ook nog in busjes, weer hutje mutje, naar hun werk gebracht. Dat is een onwenselijke situatie.'

Tijdens de coronacrisis zijn op meerdere plaatsen waar arbeidsmigranten werken brandhaarden ontstaan. Bijvoorbeeld bij vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo. Het bedrijf moest zelfs de deuren sluiten, want 147 van de in totaal 657 medewerkers zijn besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de resultaten van de tests die de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft gedaan.

Wat vind jij, moeten we beter zorgen voor onze arbeidsmigranten?

Laat horen wat jij ervan vindt op Radio Gelderland. Stuur een voice-bericht via Whatsapp op 06-22054352 of meld je via deze weg aan voor het bel-kwartier om 11.15 uur. Via Facebook reageren kan ook.