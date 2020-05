Veel besmette arbeidsmigranten Vion zijn onvindbaar: burgemeesters stellen ultimatum

'Niet van iedereen hebben we alle gegevens die we eigenlijk zouden willen hebben', zegt Jan Willem Brethouwer namens de gezondheidsdienst. 'Je wilt met name een telefoonnummer of e-mailadres. Van een deel van diegenen van wie we ze wél hebben gehad, blijken de gegevens bij nader inzien niet te kloppen. Dan kom je toch niet verder.'

Geen gegevens van vijf medewerkers

Volgens Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat het om vijf medewerkers waarvan de gegevens ontbreken. Vion moet meewerken om die gegevens aan te leveren, zo zegt hij zondagavond in Nieuwsuur. Daarnaast zijn 25 medewerkers nog niet getest, die moeten alsnog getest worden. Heerts wil dat Vion binnen 48 uur alle gegevens aanlevert van hun bedrijven in de regio voor tests in de komende dagen. Gebeurt dat niet, dan moet iedereen in quarantaine.

'Ik denk dat we maar met ongeveer de helft van de mensen contact hebben gehad. Of iets meer, misschien. Maar het is moeilijk dit te realiseren', zegt Brethouwer. Voor nu weet de GGD ook niet hoeveel medewerkers van de slachterij in Groenlo ook werkzaam zijn op andere locaties van de vleesverwerker. De GGD wil dat echter wél weten.

Breder kijken

'We gaan breder kijken, bij andere slachterijen', stelde Brethouwer zondagavond in het NOS Journaal. 'En dan zullen we met een steekproef beginnen. Afhankelijk van de resultaten zullen we een heel bedrijf testen of verder gaan in deze sector.'

De burgemeesters die verenigd zijn in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar Groenlo onder valt, geeft Vion en de uitzendbureaus 48 uur de tijd om de ontbrekende gegevens van besmette medewerkers aan te leveren. Indien er onvoldoende wordt meegewerkt wordt mogelijk overgegaan tot verplichte collectieve quarantaine, zo waarschuwt de Veiligheidsregio zondagavond.

Vion reageert schriftelijk

Vion wilde zondag niet op camera reageren, maar schriftelijk volgde er wel een reactie naar de NOS. Zij stellen alle maatregelen te hebben genomen om hun personeel te beschermen. Ze zeggen ook in samenwerking met de GGD te kijken hoe zij weer veilig het werk kunnen opstarten.

