App om anderhalve meter afstand te bewaken op drukke plekken

'Zodra alles werkt, willen we het graag testen', vertelt Sander Wind van Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). 'Daar beginnen we uiteraard mee in de binnenstad en de horeca.'

De Arnhemse vrienden Rebin Maref en Bjorn Vermaas bedachten het idee en vroegen software engineer Erik Peschier om hulp. Inmiddels is het concept klaar om gelanceerd te worden.

Inchecken met QR-code

Hoe werkt het? De 'Veilig Bewegen-app' kan door de beheerder worden ingesteld op een specifieke locatie. Bijvoorbeeld een restauranteigenaar die dat doet voor het totale gebied van zijn zaak. Bezoekers moeten eenmalig een app downloaden en inchecken door een QR-code te scannen. Als het maximum aantal bezoekers is bereikt, worden er geen codes meer uitgegeven. Bij het verlaten check je uit en mocht je dat vergeten, gebeurt dat op 150 meter afstand automatisch. Zodra je een volgende locatie binnengaat, check je weer opnieuw in.

Daarnaast is de app bedoeld om de anderhalvemeter afstand te regelen, leggen de vrienden uit. 'Wanneer er onvoldoende afstand wordt gehouden, gaat in eerste instantie je telefoon trillen. Als er na tien seconden nog te weinig afstand is, gaat er een geluidssignaal af en uiteindelijk krijgt de beheerder van de desbetreffende locatie een melding dat een groep te langdurig, te dicht bij elkaar is. Dan kan deze ingrijpen.'

'Virtuele anderhalvemeter hoelahoep'

'Zie het als een virtuele anderhalvemeter hoelahoep om de gebruikers heen', visualiseert Maref. Uitzonderingen zijn in te bouwen, geeft hij aan. Bijvoorbeeld voor mensen uit één gezin die wel binnen anderhalvemeter van elkaar mogen komen, of een tweetal op een terras. 'Het is mogelijk dat één persoon incheckt voor een groep die volgens de regels bij elkaar mogen zijn. Dan kan diegene aangeven met hoeveel personen hij is.' Nadeel is wel dat de 'groepsleden' die niet zelf hebben ingecheckt, dan niet de virtuele hoelahoep om zich heen hebben die op de anderhalvemeter controleert. 'De verantwoordelijkheid voor de groep, ligt dan bij degene die incheckt', legt Vermaas uit.

De optie dat elk groepslid afzonderlijk incheckt en daarbij aangeeft bij elkaar te horen, wil hij bekijken. Dan krijg je geen trillende telefoon als je in de buurt bent van je eigen groep, maar wordt de afstand tot de overige bezoekers wel bewaakt. 'Die wensen zal de ondernemer moeten aangeven. Ook bepaalt die zelf hoeveel mensen mogen inchecken en na hoe lang ze een waarschuwing krijgen.'

'App kan persoonlijk conflict voorkomen'

Er zijn 'nette burgers' die zich keurig aan de regels houden, ziet Vermaas. 'En je hebt mensen die het minder nauw nemen en alle regels in de wind slaan. Als diegene te dominant aanwezig zijn, is het gesprek met hen aangaan soms lastig.' Vermaas denkt met de app een persoonlijk conflict te kunnen voorkomen omdat je wordt getriggerd door de techniek. 'Daar verwachten we minder escalaties mee.'

En mensen die geen smartphone hebben, kunnen volgens de vrienden in een later stadium bijvoorbeeld een kastje meekrijgen. 'Het kan niet zo zijn dat we als vooruitstrevend land qua kennis en ondernemerschap juist nu achter de feiten aanlopen.' De app is volgens Vermaas te gebruiken van kleine bedrijven tot aan grote evenementenlocaties.

'Privacy geen enkel probleem'

De privacywetgeving is geen enkel probleem, bezweren de initiatiefnemers. 'Omdat we geen persoonsgegevens opslaan. Het is volledig anoniem. Elke winkel die je betreedt, leidt tot een nieuwe sessie die niet herleidbaar is tot een persoon.'

'De horeca zal hier veel aan hebben als het tot officieel instrument wordt gemaakt', stelt Wind. Horecaondernemers moeten straks toch een toegangsgesprek met hun gasten hebben, legt hij uit. Dan kun je volgens Wind direct even vragen of ze de app willen downloaden. 'En als iedereen meedoet in het stadscentrum, dan is het straks standaard.' Ook in zijn eigen restaurant FortVier in de wijk Schuytgraaf wil hij het concept graag toepassen.

Volgens Wind zijn de adviezen zo beter op te volgen, waar het nu 'in veel gevallen misgaat'. 'Bovendien is digitaal altijd leuker dan fysiek.'

