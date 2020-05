147 medewerkers slachthuis Groenlo besmet met corona

147 van de in totaal 657 medewerkers van vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo zijn besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de resultaten van de tests die de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft gedaan.

Eerder deze week moest de vestiging in Groenlo al sluiten, nadat uit een steekproef onder 212 medewerkers bleek dat 45 van hen positief hadden getest op het coronavirus. Daarna werd ook de rest van het personeel getest.

Zie ook: Veel besmette arbeidsmigranten Vion zijn onvindbaar: burgemeesters stellen ultimatum

Het grootste gedeelte van de besmettingen is vastgesteld bij werknemers die in Duitsland wonen (79). De andere 68 medewerkers komen uit Nederland. De ruim 600 medewerkers van Vion zitten allemaal verplicht twee weken in thuisquarantaine. Wie positief getest is, moet met huisgenoten thuisblijven. Die maatregel had de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-en Oost Gelderland, Ton Heerts, vrijdag al genomen.

'Hoog aantal'

'22 procent van de werknemers in Groenlo is dus besmet met het coronavirus, dat vinden we een hoog aantal en dat hadden we niet verwacht', zo stelt Jan Willem Brethouwer van de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij de NOS. De GGD wil graag een bron- en contactonderzoek doen bij de werknemers, maar van een deel van de medewerkers ontbreekt contactgegevens, of kloppen ze niet.

Omdat de medewerkers in het slachthuis voor het overgrote deel uitzendkrachten zijn, werken ze ook in andere slachterijen. Het kan dus zijn dat besmette medewerkers ook in andere slachthuizen werknemers hebben besmet. 'Daarom gaan we nu ook bij andere slachterijen kijken en daar een steekproef beginnen', aldus Brethouwer.

Meer maatregelen volgen

De Duitse en Nederlandse overheid werken samen om de verspreiding van het coronavirus in de grensregio zoveel mogelijk in te dammen. Daarnaast maakt Heerts binnenkort aanvullende maatregelen bekend.

Eerder deze maand werden in Velp ook al 28 medewerkers van Vion positief getest op het virus. Zij werkten voor het filiaal in Scherpenzeel. De medewerkers werden toen geïsoleerd op een schip in Arnhem.

Zie ook: