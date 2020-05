Toon had corona: 'Maak er maar een einde aan, zei ik tegen de verpleger'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ja, dat was wel een heftig gedeelte in mijn leven; dat had ik niet verwacht', zegt Toon Roosen, een zestiger die te pakken werd genomen door corona. 'Dat ik het overleefd heb... potverdorie. Ik was zo ziek. Onvoorstelbaar. De hele familie was onder de indruk. Ik kan wel huilen', zegt hij terwijl hij de handen voor zijn gezicht slaat. 'U mag gerust weten, toen ik bijkwam, toen zei ik tegen die hoofdverpleger, 'weet u wat u doet? Maak er maar een eind aan'.'

Toon Roosen met verpleegkundige Janine Nieuwenhuis. Foto: Omroep Gelderland.

Verpleegkundige Janine Nieuwenhuis staat het met een glimlach aan te horen terwijl ze hem wast. Ze kent Toon inmiddels een paar weken en weet dat hij het leven weer ziet zitten. En naast de emoties die hem soms parten spelen, ook weer grapjes maakt en praatjes heeft. 'Toen hij vanaf de IC hier binnen kwam was hij stil, depressief', vertelt ze.

Toon Roosen met verpleegkundige Janine Nieuwenhuis. Foto: Omroep Gelderland.

Hij vult aan: 'Ik was sterk en woog 90 kilo; nu kan ik amper lopen, heb slappe armen en was op het dieptepunt bijna meer dan 15 kilo afgevallen.' Toon kwam 28 maart in het ziekenhuis terecht en lag ruim vier weken op de Intensive Care en nu al drie weken op de verpleegafdeling. Vandaag vertrekt hij naar de Sint Maartenskliniek om te revalideren.

Foto: familie Roosen

Toon Roosen op de Intensive Care vlak voordat hij in coma wordt gebracht. Foto: familie Roosen

De heftige piek is voorbij, maar het corona-virus heeft de ziekenhuizen nog volledig in zijn greep. Er liggen nog steeds ernstig zieke patiënten; er wordt jacht gemaakt op het virus en ondertussen proberen dokters en verpleegkundigen de gewone zorg weer op te starten. Mét alle corona-regels. Hoe het er nu in het ziekenhuis aan toe gaat, laat verslaggeefster Annemieke Schakelaar zien in de serie Nu, in het ziekenhuis. Annemieke loopt mee op de long-afdeling en de IC van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen en neemt een kijkje in het laboratorium van het UMC Radboud. Elke maandag is haar verslag te zien op tv vanaf 17.20 uur elk uur, te horen op radio om 10.40 uur en maandagavond online op onze website en sociale media.

Veel ex-corona-patiënten moeten lang revalideren vertelt Janine. 'De spierafbraak is enorm als ze zo lang op de intensive care liggen. Mensen zijn vaak zichzelf helemaal kwijt als ze hier komen. Op de IC is geen daglicht, geen dag- en nachtritme, ze hebben in coma gelegen, zijn hele stukken van wat er gebeurd is kwijt. Dat is behoorlijk heftig en dat moeten ze echt even verwerken.'

Ex-corona-patiënten zijn zichzelf vaak helemaal kwijt Longverpleegkundige Janine NIeuwenhuis

Om ze daarmee te helpen, wordt er met patiënten die lang op de IC gelegen hebben afscheid genomen op de IC. Ook met Toon Roosen. Als hij door Janine de IC wordt opgereden wordt hij enthousiast begroet door verpleegkundigen en arts Oscar Hoiting. 'Goedemorgen, meneer Roosen! Wat goed om te zien dat u alweer rechtop in de rolstoel kunt zitten.'

Maar Toon herkent niemand. 'Heb ik hier gelegen?', vraagt hij vol verbazing als hij 'zijn' IC-bed ziet. 'Ongelooflijk. Ik kan me er niets van herinneren. Ik weet nog dat ik door mijn zoons het ziekenhuis ben binnen gebracht. Als een zombie. Dat verplegers naar mij toe renden en toen ging de film uit.'

Samen met verpleegkundige Janine bezoekt Toon de IC waar hij weken lag. Foto: Omroep Gelderland.

'Het is niet alleen voor de patiënt, maar ook voor ons heel fijn als we ze nog weer even hier terug zien', zegt intensivist Oscar. 'Meneer Roosen was echt heel ernstig ziek en heeft hier heel lang geleden. Dan is het fantastisch om te zien dat hij nu weer praatjes heeft.'

Verpleegkundige Linda Kaal ingepakt voordat ze de kamer van een corona-patiënt binnen gaat. Foto: Omroep Gelderland.

Ondertussen hijst verpleegkundige Linda Kaal zich op de 'vieze kant' van de longafdeling in beschermende kleding. Schort, handschoenen, mondkapje en spatbril. Pas dan gaat ze de kamer binnen van Ciske Hanhart die gisteren op de afdeling terecht is gekomen met corona. 44 jaar slechts. 'Het is echt slopend', vertelt ze langzaam. Ze klinkt benauwd. 'Die benauwdheid maakt het veel erger dan een heftige griep. Ik vond die benauwdheid op een gegeven moment echt beangstigend en ben blij dat ik nu hier lig.'

Uitzwaaien

Aan de schone kant is Toon Roosen teruggekeerd van de IC. Hij wordt opgehaald door een ambulance-medewerker met een brancard. Samen met zijn schoondochter, en met een tas vol tekeningen die aan de muur hingen, gaat hij weg. Op naar de revalidatie in de Sint Maartenskliniek. En uitgezwaaid door Janine. 'Ja, dit doet me wel wat. Je bouwt toch een band op met patiënten die hier zo lang liggen.' Dan gaat haar telefoon weer, smeert ze voor de zoveelste keer haan handen in met desinfectiemiddel en gaat weer door. Op naar de volgende patiënt die herstelt van corona.

Bekijk hier de vorige aflevering van de serie NU, in het ziekenhuis.