Zutphen kapt ruim 100 jaar oude kastanjeboom om ongelukken te voorkomen

Een grote kastanjeboom op de IJsselkade in Zutphen wordt gekapt. De boom lijdt aan de kastanjebloedingsziekte, waardoor takken zouden kunnen afbreken. Om ongelukken te voorkomen gaat hij vandaag tegen de vlakte. 'We hebben geleerd van ongelukken die in het verleden zijn gebeurd in Zutphen. Dat willen we nooit meer', aldus wethouder Annelies de Jonge.

De boom staat vlakbij een waterspeelplaats waar regelmatig kinderen spelen. Een vallende tak kan daarom desastreuze gevolgen hebben. 'Het college van burgemeester en wethouders wil geen enkel risico nemen', laat de gemeente weten. Daarom heeft zij afgelopen dinsdag een noodkapvergunning verleend.

Ongeluk met vallende tak in 2015

In de zomer van 2015 raakten in Zutphen diverse mensen gewond door een vallende tak toen ze in een fluisterboot wilden stappen. Een Amsterdamse toerist raakte ernstig gewond en eiste schadevergoeding van de gemeente. De rechter gaf haar gelijk, omdat de paardenkastanje een risicoboom betrof en verder onderzocht had moeten worden. Zutphen ging in hoger beroep, maar eerder deze maand oordeelde ook het gerechtshof dat de gemeente aansprakelijk is voor het blijvend letsel bij de toeriste.

Om een dergelijke situatie te voorkomen, gaat de boom die tussen 1890 en 1900 geplant is tegen de vlakte. Wethouder Annelies de Jonge: 'Het is een prachtige oude boom in het panorama van Zutphen. Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten dat deze boom toch gekapt moet worden. De boom is er heel slecht aan toe. Nu we dit weten, moeten we direct zorgen voor veiligheid onder en rondom de boom. Er mogen geen ongelukken gebeuren door takken die kunnen afbreken.'

Nieuwe boom in 2021

Volgens deskundigen is de boom aangetast door de kastanjebloedingsziekte en is er geen kans op herstel van de boom. De kroondelen, de zware takken die gevaar opleveren, worden daarom vandaag als eerste afgezaagd. De stam blijft misschien staan, omdat die volgens de gemeente geen gevaar oplevert.

In 2021 wil Zutphen een nieuwe boom planten.

