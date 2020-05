Vinder van oudste pissebeddenfossiel: 'Je moet geluk hebben'

Ruim 200 miljoen jaar oud is-ie: de fossiel van een pissebed die gevonden is in de steengroeve in Winterswijk. Er is nog nooit zo'n oud pissebeddenfossiel gevonden in Nederland. Maar hoe vind je zoiets kleins van een paar millimeter in een enorme steengroeve?

Amateurpaleontoloog Herman Winkelhorst is de gelukkige vinder. 'Ik sloeg een steen door en maakte 'm open. Ik had echt zoiets van: dit kan niet waar zijn, wat is dit nu? Ik zag direct dat het een mooie vondst was.'

Winkelhorst zag het direct, omdat hij getraind is op het zien van kleurverschillen en afwijkende structuren. Hij bekeek het fossiel onder een microscoop, maakte daar foto's van en stuurde die op naar evolutionair bioloog Timo van Eldijk. 'Ik zag die foto, en dacht: hé, het lijkt wel een pissebed', zegt de jonge wetenschapper.

'Je moet op het goede moment op de goede plek zijn'

Na aanvullend onderzoek in Duitsland blijkt het gaan om het oudste fossiel van een pissebed dat ooit is gevonden in Nederland. Van Eldijk: 'Pissebeddenfossielen zijn super zeldzaam en eentje van deze leeftijd (zo'n 245 miljoen jaar, red.) is echt uniek in de wereld en voor Nederland al helemaal uniek.'

Voor Herman Winkelhorst was de vondst een lot uit de loterij. 'Je moet geluk hebben. Je moet op het goede moment op de goede plek zijn. Dit was echt een bonus. Super.'

