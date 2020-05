Koeien vast in de blub: 'Ik kreeg een appje of ik meteen naar huis wilde komen'

Hans Jolink zag vanochtend al vanuit de verte dat zijn koeien waren uitgebroken. 'Ik zag het op een afstand. Maar voordat ik bij de koeien was, zaten ze al in het moeras.' Volgens de boer zijn de dieren ergens van geschrokken en op hol geslagen. 'We hebben uiteraard gisteravond gecheckt of de afrastering goed voor elkaar was. Dit soort dingen gebeurt altijd 's nachts.'

Koeien in paniek denken niet goed na, verklaart Jelle de actie van de negen drachtige dames. 'Het zijn kuddedieren. Als de voorste het moeras inrent, dan volgt de rest.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Dertig brandweermannen, negen drachtige koeien

Hans probeerde eerst zelf de dieren met zijn trekker uit de blubber te halen, maar dat ging niet. 'De ellende is dat je als boer geen materiaal hebt om de dieren eruit te halen, die zitten vastgezogen in het moeras. De brandweer heeft ons gered met hun hulp.'

De reddingsactie van de brandweer duurt in totaal meer dan zes uur. Vanuit Arnhem komt een speciale wagen naar Doesburg gereden. In totaal zijn er bijna dertig brandweermannen aanwezig. De koeien blijven rustig onder de hele operatie. Jelle: 'Ze liggen rustig te wachten tot ze gered worden. Daar ben ik heel blij mee.'

Koeien in een moeras?

Nick ten Dolle heeft de leiding over de reddingsactie van de brandweer. 'We hebben weleens koeien in een gierput gehad. En varkens of een paard in de sloot. Maar negen koeien in een moeras hebben we nog nooit gehad.'

Hoe ze de dieren gingen redden, was dan ook even zoeken. Een speciaal plan werd opgesteld en er werd vooral veel geprobeerd. Uiteindelijk lukte het met hooibalen en platen. Ten Dolle: 'Als je eenmaal de smaak te pakken hebt, gaat het redelijk snel.'

De dieren gaan nu een week op stal om bij te komen van het avontuur. Ook Hans en Jelle kunnen aan het eind van de dag naar huis om bij te komen. Hans: 'Je kan je heel bezwaard voelen, maar je moet het probleem oplossen. Je weet het niet, je hebt met dieren te maken.' De brandweer krijgt van de boeren binnenkort een grote taart als bedankje.