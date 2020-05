Hek Jaartsveld terug op plek in Gaanderen

Het hek dat toegang gaf tot het terrein van de failliete wegenbouwer Jaartsveld is teruggezet op de oorspronkelijke plek in Gaanderen. Het bedrijf begon in 1848 aan de Vinkenstraat in het dorp.

'Ik heb het zeven jaar geleden uit de klauwen van de aannemer gered', zegt buurman Eddy Bruijsten. 'Ik heb hem gekocht van de oud-eigenaren, dus hij is niet gestolen, ofzo.' In 2013, toevalligerwijs ook het jaar dat de wegenbouwer op de fles ging, werd begonnen met het bouwen van woningen op het terrein tussen de Vinkenstraat en de Rijksweg. 'De originele poort bleek toen nog overeind te staan', zegt buurman Bruijsten. 'En nu hebben we de poort terug kunnen plaatsen op het terrein, met dank aan mijn achterbuurman die daaraan meegewerkt heeft.'



Er was een reden om het hek zeven jaar op te slaan, voor het teruggeplaatst werd. 'De nieuwbouw werd opgezet en de huizen werden gebouwd. Nu is mijn buurman met de tuin bezig en dus was de tijd rijp om het hek terug te plaatsen.' Toen de buurman hoorde dat het hek er nog was en dat het op dezelfde plaats terug gezet kon worden, was hij wel te porren voor het plan van Bruijsten. 'Hij reageerde heel geïnteresseerd, hij komt van Silvolde en was heel meegaand om de poort op de originele plaats terug te zetten.'

Twee delen

Het hek bestaat uit twee delen, een deel staat op de erfgrens van de tuin. Het tweede deel heeft een andere plek gekregen. 'Die staat bij mij onder de carport. Wij wonen in het oude Jaartsveld-gebouw, dat is in de jaren ’30 gebouwd', legt Bruijsten uit over de woning die destijds door een van de eigenaren naast het terrein werd neergezet. 'En wij hebben dat andere gedeelte nog bewaard en opgehangen in de carport.' Beide hekdelen zijn te zien in de Vinkenstraat, ook vanuit de trein die evenwijdig aan de straat rijdt is het mogelijk om ze te zien. Behalve het hek staat ook de oude loods van Jaartsveld nog overeind, hier zijn de afgelopen jaren vier woningen in gerealiseerd.