'Sandy, het was een eer om je in huis te hebben', gastgezin bedroefd

Henriëtte en partner Hans Wiggers vingen Sandy de hele periode in huis op. Zij schrokken zich van de week rot toen er een telefoontje kwam vanuit Schotland, waar de 97-jarige Sandy woonde. 'De verbinding was niet heel goed, maar hij vertelde dat hij stervende was. Daarna werd de verbinding verbroken. Ze zouden nog terugbellen, maar dat is niet gebeurd. Mogelijk is de situatie toen al zo veranderd, dat het niet meer mogelijk was', vertelt Henriëtte.

Als Henriëtte hem nog had kunnen spreken, had ze Sandy nog van alles willen zeggen. 'Ik had hem vooral een dikke knuffel willen geven en willen zeggen dat we voor hem zouden bidden. Ik wilde hem nog laten weten dat we in gedachten bij hem zouden zijn.'

Hans voelt zich ook heel droevig na het nieuws, maar hij bewaart vooral goede herinneringen aan de veteraan. 'Hij was een heel aardige en rustige man, met een groot gevoel voor humor. Ik hoopte dat hij er dit jaar weer bij zou zijn, maar als je dan ineens hoort dat hij er niet meer is, dan is dat heel verdrietig. Iedereen heeft kunnen zien hoe erg hij genoot, vorig jaar. Hij vond alles prachtig. Vooral de hordes mensen die voor hem applaudisseerden vond hij fantastisch om te zien.'

Bij Henriëtte en Hans hangt de vlag halfstok. Foto: Omroep Gelderland

'Niet naar de begrafenis, dat is heel droevig'

Normaal gesproken zouden Henriëtte en Hans naar Sandy's begrafenis zijn gegaan. 'Maar dat gaat nu niet. We kunnen niet naar Aberdeen vliegen, dat is heel jammer', vertelt Hans. 'Dit is toch de laatste eer die je aan iemand kan bewijzen'.

Henriëtte sluit zich daarbij aan. 'Dat we niet kunnen gaan is heel droevig, nu moet je het zelf een plekje geven.'

Henriëtte spreekt daarom nog één keer wat mooie woorden richting de veteraan. 'Het is een eer geweest om je in huis te hebben. We hopen vooral dat je niet te erg hebt geleden.'

