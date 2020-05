Genadeklap voor dierenopvang na zoveelste kippenmoord

'Ik weet het echt niet meer, jongens', verzucht beheerder Andrea Sonderen in een video op Facebook. Ze laat een kippenweide zien waarvan delen bezaaid zijn met veren. Alle twintig kippen die in de wei stonden, zijn verdwenen.

Mishandeling van de dieren is al jaren een probleem. Twee zomers geleden vond Sonderen ook al drie hennen, waarvan de nekken waren omgedraaid. De dieren worden opgejaagd, geslagen en bang gemaakt. Verblijven worden opengezet en dieren ontsnappen.

Slagveld

Sonderen staat bij een dode kip die op de grond ligt. 'Het was geen vos of geen hond', concludeert ze. Beetwonden of bloed is niet te zien. Bij de stal ligt een hoek helemaal vol veren: 'Ik zie alle kleuren, van alle soorten kippen. Ze zijn dus gewoon hier bij de stal gevangen. Het lijkt wel een slagveld.'

De wei bezaaid met kippenveren (tekst gaat verder onder de video):



Wei bezaaid met veren. Foto: Andrea Sonderen

'Het is nu de genadeklap', vertelt Andrea later aan de telefoon. Behalve de kippen zijn er ook nog meer dan twintig duiven verdwenen. De pipowagen, die op het terrein van de opvang staat, mist een luik en de aanhangwagen die Sonderen na acht jaar sparen heeft kunnen kopen, is vernield. 'Iedere keer moet ik alles betalen. Hokken herstellen, dierenartskosten, nieuwe dieren. Niets wordt vergoed.'

Corona

De coronamaatregelen hebben Stichting SunFlowers Ranch ook geen goed gedaan: 'We gaan normaal gesproken met de dieren langs verpleeghuizen, er zijn hier kinderfeestjes en ook Stichting Jeugdland komt elke zomer langs.' De inkomsten daarvan waren bescheiden, maar het ligt nu allemaal wel stil.

Andrea met een van haar pony's (tekst gaat verder onder de foto):



Andrea met een van haar pony's. Foto: Andrea Sonderen

'En de kinderen van het azc, natuurlijk', gaat Andrea verder. 'Ze geven een bedrag per maand, zodat die kinderen bij ons komen. De meesten gaan heel goed met de dieren om, maar een kleine groep sloeg ze.' De geiten en de pony's staan inmiddels dan ook ergens anders.

Speurtocht

De speurtocht naar de dader van dit weekend gaat verder dan alleen het eigen terrein, is in het Facebookfilmpje te zien. Op het terrein van het naburige asielzoekerscentrum liggen ook veren. Er is geen kip te zien, maar Andrea zegt wel dat de problemen zijn begonnen toen zich in 2016 een asielzoekerscentrum vestigde in het voormalig verpleeghuis Elderhoeve, tegenover de dierenopvang.

Andrea Sonderen wijst op de camera's die er hangen: 'Ze kijken precies opzij'. Ze hoopt dat de beelden worden bekeken en dat ze opheldering zullen geven wie het gedaan heeft. Voor woordvoerder Werner van Bastelaar van het COA is dit vanzelfsprekend. 'De camera's zijn opgehangen na eerdere incidenten', vertelt hij. 'Wij willen ook wel zien of er iets is gebeurd dat wijst op betrokkenheid van het azc. Wij gaan er vanuit dat mevrouw aangifte doet.'

Van de politie heeft Stichting SunFlowers Ranch nog niets gehoord. De PVV in Arnhem laat weten vragen te zullen stellen over het incident op de SunFlowers Ranch.