Suikerfeest tijdens corona: 'Ergens van binnen doet het pijn'

'Om eerlijk te zijn weten we nog niet precies wat we gaan doen', zegt Mimount Ezzahuani uit Nijmegen. Normaal gesproken is het Suikerfeest een groot feest vol lekkernijen, cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk.

Kijk hier hoe Mimount en haar familie de ramadan begonnen. De tekst gaat verder onder de video:

'We zijn een heel grote familie. Tien broers en zussen, allemaal getrouwd', legt Mimount uit. 'Dat kan nooit allemaal bij mijn moeder, dus we dachten bij het Goffert te gaan zitten, op afstand. Dan konden de kinderen samen spelen.'

Helaas gooit het weer roet in het eten. Het is te koud om in het park te gaan zitten en de groep is veel te groot om bij iemand thuis te verzamelen.

Samen vieren

Mimount klinkt somber. ''Dit is moeilijker dan het vasten zelf. Tijdens het vasten kom je samen, maar die tijd kan ook dienen om je te verdiepen. Om naar binnen te keren. En als je dat dan gehaald hebt, dan wil je het samen vieren.'

Ook tijdens de ramadan konden moslims niet naar de moskee en drongen imams erop aan om 's avonds binnen te blijven na het verbreken van het vasten. Eerder vertelde Saïd Bouharrou van de Al-Moslimin moskee in Nijmegen dat de vastenmaand dit jaar voor iedereen een lastige periode was: 'Voor onze jongeren is het lastig dat ze elkaar niet kunnen opzoeken.'

'Ik mis mijn moeder'

Moslimorganisaties hebben hun achterban opgeroepen het Suikerfeest thuis in kleine kring te vieren. Bovendien zijn veel moskeeën nog dicht. Mimount en haar familie hebben zondagochtend thuis gebeden en de familie via de app en via videobellen gefeliciteerd.

Dat was leuk, vond Mimount, maar ergens van binnen doet het pijn. 'Het moeilijkste vind ik dat ik mijn moeder niet kan aanraken. Wij zijn sowieso een gemeenschap die knuffelt en omhelst.'

Corona

Toch is de Nijmeegse niet alleen maar negatief over deze tijden. 'Ik heb wel gemerkt dat corona ook heel mooie dingen heeft gebracht. De liefdadigheid in de Marokaanse gemeenschap is enorm. Normaal kook je heel veel. Nu zijn er veel voedselpakketten naar Marokko gestuurd.'

Het raakt Mimount dat de mensen massaal besloten voor anderen te zorgen: 'In Marokko zitten ze in lockdown en hebben ze gewoon geen geld om eten te kopen.' Voor zichzelf ziet ze deze tijd als een beproeving: 'Als je het goed doet, word je beloond door God. Insha'Allah.'