Dit is het coronablog van 23 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

21:48 - Het belangrijkste nieuws:

21:46 - Burgemeester Heerts waarschuwt na drukke dag: 'Gebruik je gezond verstand'

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn liet vanmiddag winkelend publiek in zijn stad naar huis sturen. Het was té druk in Apeldoorn. Hij snapt dat mensen er weer op uit willen, maar waarschuwt toch. 'Ik wil iedereen oproepen alert te blijven en je gezond verstand te blijven gebruiken', zegt hij. Lees hier het hele verhaal.

21:43 - Speelgoed voor volwassenen niet aan te slepen

Schommels, trampolines, tafeltennistafels: Gelderse tuinen staan er vol mee sinds de uitbraak van het coronavirus. Nu het vakantiegeld binnen is en vakanties niet doorgaan, vinden volwassenen dat zij aan de beurt zijn. Bij VDK Spa's in Zoelen zijn de jacuzzi's niet aan te slepen. Lees hier het hele verhaal.

 

21:31 - Tennissen? Liefst niet in een leeg stadion!

Tennisicoon Roger Federer wil niet in lege stadions spelen. 'Ik hoop oprecht dat we het seizoen op de normale wijze kunnen hervatten, dus met toeschouwers. Ook al betekent het dat we dan nog wat langer moeten wachten', aldus de Zwitser in het Braziliaanse GloboEsporte.

Het internationale tennis ligt al geruime tijd stil vanwege de coronapandemie. De mondiale organisaties hebben onlangs besloten dat er in elk geval tot 31 juli niet wordt gespeeld. 'Ik zie mezelf geen wedstrijden spelen in een leeg stadion. Het publiek is essentieel voor de emotie. Dus hoop ik ten zeerste dat we kunnen hervatten met op zijn minst een half gevuld stadion', aldus de twintigvoudig grandslamwinnaar.

Foto: Pixabay

20:29 - Kijken in de beeldentuin van het Kröller-Müller

Er echt op uit gaan zit er voorlopig nog niet in. Daarom brengt Uit met Esther Gelderse musea bij je thuis. Deze week ging Esther Stegeman langs bij het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe. Lees er hier meer over.

 

19:22 - Gemeente Arnhem 'onzichtbaar' voor binnenstadondernemers

Arnhemse ondernemers hebben plannen om de binnenstad 'anderhalvemeter-proof' te maken, maar vinden daarvoor vooralsnog geen gehoor. 'De stappen van de gemeente zijn tot dusver geheel onzichtbaar', zegt Gerard Velthuizen, voorzitter van Platform Binnenstad Arnhem (PBA). Lees hier het hele verhaal.

Foto: Jan Adelaar

18:41 - RIVM: één Gelderse coronadode, drie nieuwe ziekenhuisopnames

Er is in Gelderland één nieuwe dode als gevolg van corona gemeld. In totaal zijn nu 659 mensen in onze provincie overleden aan het virus. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Sinds de vorige update zijn drie personen met een besmetting in het ziekenhuis beland. De cijfers van het aantal doden en ziekenhuisopnames liggen iets hoger dan vrijdag. Toen meldde het RIVM voor het eerst sinds de cijferpublicatie geen nieuwe Gelderse doden als gevolg van het coronavirus. Lees hier meer.

Foto: ANP

18:37 - Signeren met plexiglas ertussen

Fans van schrijver Jan Siebelink konden zaterdag in Nijmegen hun geliefde auteur ontmoeten. En meteen van de gelegenheid gebruikmaken om zijn nieuwste boek te laten signeren, wel met plexiglas ertussen. Lees hier het hele verhaal.

18:30 - LEESTIP | Wanhoop in Elburg: winkeliers gaan op zondag open

Maar liefst 23 ondernemers in de Vesting van Elburg nemen het heft in eigen handen. Nu de gemeenteraad van het christelijke bolwerk geen tijdelijke koopzondag lijkt goed te keuren, openen zij op 31 mei - Eerste Pinksterdag - hun winkels. Buiten kerktijden, tussen 13:00 en 17:00 uur. ‘Het is tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid.’ Lees hier het hele verhaal.

Foto: Pixabay

17:28 - LEESTIP | Een online drukte-kaart

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen wil een online drukte-kaart maken zodat mensen weten waar ze wel of zeker niet naartoe kunnen als ze even weg willen. Lees er hier meer over.

17:07 - Oud-patiënt zamelt geld in voor corona-onderzoek

Oscar is net hersteld van corona, maar zit nu al op de fiets om geld in te zamelen voor onderzoek naar het Covid-19-virus. De teller staat inmiddels op ruim 5000 euro. Maar dat moet veel meer worden, vindt hij. Lees hier het hele verhaal.

Foto: Josine Frankhuizen

16:43 - Nog 227 zieke coronapatiënten op de intensive cares

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald tot 227, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 25 minder dan vrijdag. Er liggen daarnaast 505 patiënten op de intensivecareafdelingen met andere aandoeningen dan Covid-19. Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen nu nog 811 coronapatiënten, 152 minder dan de voorgaande dag.

16:32 - Festival missen? Nee joh, gewoon online!

Vanuit onze luie stoel kunnen we heerlijk meegenieten van dit online festival op camping In de Rimboe in Ermelo. 'We hebben artiesten over de hele wereld gevraagd om een nummer te spelen en het publiek bestaat uit laptops en telefoons', vertelt Lisa Ligtermoet die het geheel presenteert. 'Onder andere Noah Guthrie die in de halve finale van America’s got talent stond en in Glee speelde heeft meegewerkt.' Bekijk hieronder de festival-opname.

 

15:22 - Te druk op straat in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn roept mensen op niet meer naar de stad te komen. 'Het is op dit moment te druk in de binnenstad en op de markt om nog verantwoord boodschappen te kunnen doen', meldt de gemeente zaterdagmiddag op Twitter. De politie rijdt met auto's door de hoofdstraat en door de speakers klinkt het: 'Attentie attentie, op last van de burgemeester vragen wij u de binnenstad van Apeldoorn te verlaten'. Lees het hele verhaal hier.

Foto: Gemeente Apeldoorn

15:19 - Knippen? Henk (69) ziet het niet meer zitten

Na ruim 53 jaar sluit de herenkapsalon aan de Beekstraat in Epe. Eigenaar Henk Voskuil (69) kan niet omgaan met de strenge coronaregels. 'Ik kon het niet meer opbrengen. Nadat de kapperszaken weer open mochten, heb ik ook geprobeerd om weer aan het werk te gaan. Maar na enkele dagen werd het me te veel.' Lees hier het hele verhaal.

Foto: RTV 794

14:57 - Ook pretpark Julianatoren is weer open!

 

14:56 - Vanavond vanaf 18.00 uur online muziekplezier!

 

14:16 - Nieuwe cijfers RIVM

In heel het land is het aantal coronadoden met 23 toegenomen. Dat is meer dan gisteren, toen was er een stijging van 13 overledenen vanwege Covid-19. In totaal zijn er 5.811 mensen overleden aan het coronavirus. Nog eens tien mensen zijn met het virus opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn nu 1.659 in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. Het aantal positief geteste mensen staat zaterdag op 45.064.

Foto: ANP

12:19 - Vakbond: coureurs Formule 1 staan open voor racen zonder fans

De coureurs van de Formule 1 staan volledig achter de plannen om zonder publiek weer te gaan racen. Dat zegt Alex Wurz tegen het ANP. Wurz is voorzitter van de vakbond voor Max Verstappen en zijn concurrenten in de koningsklasse van de autosport.

De Formule 1 wil het seizoen in juli hervatten met twee races zonder publiek in Oostenrijk. De bedoeling is dat daarna op andere plekken in Europa ook zonder fans wordt gereden.

'Geen coureur of iemand anders in de autosport is fan van races zonder publiek', stelt Wurz. 'Maar geen coureur zegt dat hij weigert om op een dergelijke manier aan het seizoen te beginnen. Ze accepteren dat volledig.'

De eerste tien races van de Formule 1 van dit seizoen zijn uitgesteld of geannuleerd, waaronder de Grand Prix van Zandvoort.

11:09 - Arnhem roept op om niet naar de binnenstad te komen

 Gemeente Arnhem@gemeentearnhem Het was gisteren erg druk in de binnenstad, daardoor was het moeilijk om afstand te houden. Ga alleen naar de stad als dat echt nodig is, volg de aanwijzingen in winkels, voorkom wachtrijen, houd 1,5 meter afstand en zorg voor elkaar. Alleen zo krijgen we corona onder controle 🍀 09:01 - 23 mei. 2020

10:29 - Apeldoorner Bas van de Goor en andere bekende sporters vragen regering om meer bewegen

De coronacrisis werkt volgens de sporters als een alarmbel. Mensen met een mindere vitaliteit en weerbaarheid zijn het meest kwetsbaar. Dit is het moment om in actie en tot gedragsverandering te komen, waarbij de nadruk ligt op voorkomen in plaats van genezen.

Lees hier het hele artikel.

09:49 - De opruimwoede is nog niet over, blijkt al vroeg bij de milieustraat in Wijchen