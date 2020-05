Ook speelgoed voor volwassenen is niet aan te slepen

De buitenspa's van broers Luuk en Rutger van der Kolk zijn hot. 'Sinds een aantal maanden zien we dat het heel druk is', zegt Rutger. 'De aanvragen zijn flink toegenomen.'

Van collega's in binnen- en buitenland hoort hij dat de levertijd flink oploopt: van een paar weken tot een paar maanden. 'We kunnen nog wel leveren, maar mensen moeten geduld hebben tot de spa van hun voorkeur er is.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

De spa's die nog in het bedrijf staan, zijn zo goed als allemaal verkocht. 'De aankomende dagen en weken gaan we die naar de klanten brengen en installeren.'

Ook goed voor rugklachten

Volgens de broers is een jacuzzi niet alleen een luxeproduct. Luuk: 'De massagefunctie is ook goed voor rugklachten. Het zal zeker niet helemaal verdwijnen, maar de reactie die we horen, is dat mensen die uit de spa stappen het als fijn ervaren voor het lichaam.'

Misschien geeft dat mensen net het laatste zetje. Volgens consumentenpsychologen doen mensen nu massaal grote aankopen, op zoek naar nieuwe prikkels. En ja, onze vakantie is ons afgenomen, dus hebben 'we' recht op iets anders. Als het dan ook nog eens de rugklachten van al het computerwerk thuis oplost, is de verleiding om een jacuzzi te kopen wel heel groot.

Zelfgemaakt of zelf opgeblazen

Jacuzzi's zijn allang niet alleen meer bij speciaalzaken te koop. Maar concurrentie van handige klussers en opblaasbare spa's in supermarkten en winkels ervaren de broers niet. 'Persoonlijk vind ik het niet te vergelijken met de jacuzzi's die we hier hebben staan. Je kunt het niet over een massage of een echte wellness hebben.'

Net als de schommels en trampolines vinden de broers zo'n opblaasjacuzzi meer iets voor kids. 'Al kan je daar natuurlijk ook veel plezier aan beleven.' Een goede optie voor mensen die op de korte termijn willen bubbelen.