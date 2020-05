'De gemeente Arnhem is onzichtbaar', ondernemers missen samenwerking in crisistijd

Een subsidieaanvraag van PBA bij het beschikbare noodfonds voor ondernemers werd afgewezen. Het plan dat moeten leiden tot betere 'signalering en regulering van het openbaar gebied' werd een maand geleden ingediend. 'Daar ligt een zeer uitgebreid stuk aan ten grondslag, waarin ook een rol voor de gemeente is weggelegd', vertelt Velthuizen.

Zie ook: Noodfonds van 300.000 euro voor Arnhemse ondernemers

Het plan spreekt onder meer van een campagne na de versoepeling van de coronamaatregelen. Zo zouden er borden en tekstwagens bij toegangswegen moeten komen, met daarop de RIVM-maatregelen. PBA wil een markeringsplan op de binnenstadsplattegrond en in de openbare ruimte met belijning en pijlen. Daarbinnen moeten looproutes komen. Ook willen de ondernemers punten aanwijzen voor desinfecterende gel en uitgifte van handschoenen en mondkapjes.

Toolkit voor ondernemers

PBA wil verder een instructie en toolkit regelen voor ondernemers om hun zaak 'anderhalvemeter-proof' te maken, valt te lezen in het plan. Het idee om met bedrukte shirtjes door de hele binnenstad mensen een 'hart onder de riem' te steken, is inmiddels vanuit eigen initiatief opgestart.

Zie ook: Honderden T-shirts fleuren Arnhemse binnenstad op

'Voor de detailhandel is het momenteel al lastig, voor de horeca bijna ondoenlijk', ziet PBA. Zij stellen voor om een 'compleet nieuw stadsplan' te ontwerpen waarbij alle bestaande maatregelen losgelaten worden. 'Uitgebreid met een nieuw terrasplan, waarbij we kijken of beschikbare ruimte kan worden ingenomen door terrassen van de bedrijven die het overleven.' Dat zou zich richten op de binnenstad. 'Omdat juist in het hart van de stad de meeste kleine bedrijven gecentreerd zijn.'

'Diverse malen aangedrongen'

'Zowel voor als na het indienen hebben we diverse malen bij de gemeente aangedrongen op deze punten', benadrukt Velthuizen. De kritiek van de ondernemers sluit deels aan bij de vragen die raadslid Bas van Es (VVD) woensdag aan het college gaat stellen, geeft hij aan. 'Er zijn wel plannen, alleen de samenhang ontbreekt. En naar de mening van diverse ondernemers wordt er minimaal gecommuniceerd.' Ook Sabine Andeweg (D66) herkent de zorgen die PBA uit.

Reactie gemeente

De gemeente laat in een reactie weten 'het ongeduld van PBA te snappen'. 'Maar we blijven onverminderd in goed overleg met hen over hoe we Arnhem zo goed mogelijk voorbereiden op de versoepelingen vanaf 1 juni. Dat gebeurt op constructieve wijze en in lijn met het rijksbeleid. Maandag is er weer overleg met PBA, waarin nadere afspraken worden gemaakt.'