Willem (8) zocht zwerfafval, maar vond een volle portemonnee

'Mijn vriend Morris zag een tas en een eindje verderop zag ik ook iets liggen', vertelt Willem. 'Het was een portemonnee. We hebben er even ingekeken.'

De achtjarige ruimt al twee jaar zwerfafval op in zijn buurt. Tot nu toe waren zijn mooiste vondsten een golfbal en een stuk ijzer waarvan hij niet weet waarvoor het dient. 'Papa zei: 'Geef maar even hier, we kijken thuis wel'. Toen we keken zat er 20 euro in en ontdekten papa en mama van wie hij was.'

#zoekmathijsuitbest

Voor Willem en zijn ouders was het meteen duidelijk dat ze de eigenaar gingen zoeken om de portemonnee terug te geven. 'We hebben hem binnen twee uur gelokaliseerd', vertelt moeder Tamara. 'Ze zeggen altijd dat je binnen zes mensen de hele wereld kent. Social media leek ons dus sneller dan de politie.'

Tamara had gelijk. Ze verzon de hashtag #zoekmathijsuitbest. Op Facebook en op Twitter werd die hashtag bijna 1500 keer verspreid. 'Zelfs bekende Nederlanders zoals Claudia de Breij hebben het bericht geliket', vertelt ze lichtelijk verbaasd. 'Ik denk dat zulke positieve berichten het extra goed doen in deze tijd.'

Bewijs wie je bent

Toen Thieu Sillekens, de eigenaar van de portemonnee zich meldde, bleek zijn naam net anders dan op de pasjes stond. Gelukkig kon de Brabander Willem overtuigen met een samenhangend verhaal. 'We zijn er een weekendje er tussenuit', vertelt hij aan de telefoon.

'Vanaf de camping in Doesburg maakten we een fietstocht en terwijl we op een bankje bij de sportvelden in Doetinchem iets aten, is de portemonnee uit mijn zak gevallen.' Net nadat Thieu zijn pasjes had geblokkeerd bij de bank, zagen ze de oproep op Facebook.

Thieu is bij dat hij z'n portemonnee weer terug heeft. Foto: Tamara Tijdink

Inmiddels is de portemonnee weer bij de eigenaar. Willem en Morris hebben als beloning al het geld gekregen dat erin zat. Willem weet wel wat hij met zijn helft gaat doen: 'Ik ben aan het sparen voor Lego en een Nintendo Switch-spelletje. Maar uiteindelijk voor een Tesla, want die rijdt elektrisch.'