Te druk in Apeldoorn: 'Kom niet meer naar de stad'

De gemeente Apeldoorn roept mensen op niet meer naar de binnenstad te komen. 'Het is op dit moment te druk in de binnenstad en op de markt om nog verantwoord boodschappen te kunnen doen', meldt de gemeente zaterdagmiddag op Twitter.

De politie rijdt met auto's door de hoofdstraat en door de speakers klinkt het: 'Attentie attentie, op last van de burgemeester vragen wij u de binnenstad van Apeldoorn te verlaten'. Een woordvoerder vertelt dat de winkels vooralsnog wel open blijven en mensen die toch naar de binnenstad komen niet in officiële overtreding zijn.

1 juni

De gemeente Apeldoorn heeft eerder al maatregelen genomen in de binnenstad. 'Er liggen tekens op de grond om anderhalve meter afstand aan te geven en winkeliers stallen hun waren niet meer op straat uit.' Vanaf 1 juni komen er nog meer maatregelen. Gedacht wordt aan het afsluiten van straten of straten eenrichtingsverkeer maken. 'We zijn nog in gesprek met de horeca-ondernemers', zegt de woordvoerder.

Arnhem

In Arnhem was het vrijdag al erg druk in de binnenstad. Daardoor was het volgens de gemeente moeilijk afstand van elkaar te houden. Zaterdagochtend deed Arnhem dan ook de oproep alleen naar de stad te gaan als dat echt nodig is. En voor wie dan gaat: 'Volg de aanwijzingen in winkels, voorkom wachtrijen, houd anderhalve meter afstand en zorg voor elkaar.'

Online kaart

Marketingorganisatie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen werkt aan een online kaart waarop gebruikers kunnen zien waar het druk is en waar niet. Directeur Herre Dijkema wil daarvoor samenwerken met horecaondernemers, natuurbeheerder en attractieparken.

