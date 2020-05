Joy doet na kruisbandoperatie alles om terug te keren op topniveau

'Vorig jaar 3 november tegen Ajax gebeurde het. Het was een superleuke wedstrijd, maar ik voelde gelijk dat het niet goed was. Dat was even schrikken. Ik revalideer nu bij Beuningse Boys met fysio Sander van Dijk en op de club. Qua kracht mag ik alweer alles, maar op het veld vooral wat loopwerk. Het is echt een straf dat ik niet kan voetballen.'

Sander van Dijk, voormalig fysiotherapeut van NEC, ziet dat Joy er alles aan doet om terug te komen. 'Ze zit bijna halverwege. Joy is heel gemotiveerd. Ze komt twee, drie keer per week hier en dan is ze anderhalf uur goed bezig. Ik moet haar eerder afremmen dan stimuleren. Je verliest veel kracht na zo'n operatie. En je bent ook niet zomaar volledig hersteld. Je moet de revalidatie ook niet onderschatten, negen maanden tot een jaar, dat is mentaal ook lastig. Vijftig procent komt terug op het oude niveau, dertig procent scheurt dezelfde kruisband weer af en twintig procent de andere kruisband.'

Joy debuteerde als zestienjarige al in de eredivisie bij Achilles'29. Toen het vrouwenvoetbal daar stopte, maakte ze de overstap naar Excelsior. Daar komt ze door de blessure nu maar weinig. 'Ik mis de meiden wel enorm. Ik heb het daar echt naar mijn zin. Het is echt een stapje hogerop. Ik speelde alles voordat ik mijn kruisband afscheurde. Ik probeer fit te zijn in september, zodat ik dan weer mee kan trainen. Ik had een tussenjaar genomen met school, ik richt me helemaal op het voetbal. Maar even kijken of ik op het oude niveau terugkom, dat is afwachten.'