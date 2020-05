'Daar gaan we weer', brandalarm GelreDome gaat weer af

Wat is er aan de hand met het brandalarm van stadion GelreDome in Arnhem? Vrijdagavond hoorden omwonenden de sirene al tientallen minuten loeien en zaterdagochtend was het opnieuw raak.

Op Twitter wordt er veel op gereageerd: 'Gaat-ie nu alweer af?' en 'Ja hoor! Daar gaan we weer!', is onder meer te lezen. Ook zaterdagavond vroegen Arnhemmers zich af wat er aan de hand was. 'Staat de boel in de hens?' en 'Man man man, kan iemand even het brandalarm uitschakelen?', waren enkele van de reacties.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was het in beide gevallen loos alarm. De exacte oorzaak is niet bekend.

