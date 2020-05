Ondernemers christelijk Elburg maken statement: Eerste Pinksterdag koopzondag

Maar liefst 23 ondernemers in de Vesting van Elburg nemen het heft in eigen handen. Nu de gemeenteraad van het christelijke bolwerk geen tijdelijke koopzondag lijkt goed te keuren, openen zij op 31 mei - Eerste Pinksterdag - hun winkel. Buiten kerktijden, tussen 13:00 en 17:00 uur. ‘Het is tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid.’

Aanstaande maandag bespreekt de gemeenteraad van Elburg de lokale winkeltijdenverordening. Een van de bespreekpunten is een tijdelijke koopzondag; één zomer de winkels open op zondagmiddag, buiten kerktijden.

Dat voorstel, ingediend door de lokale oppositiepartij LEV, is bedoeld om de lokale ondernemers een stukje omzet terug te geven na de crisistijd. De drie grootste christelijke partijen laten echter al weten niets te zien in dat idee.

Zie ook: Winkelen op zondag, het lijkt in Elburg ook in deze coronacrisis geen optie

En dus gaan de Elburgse ondernemers actievoeren. '23 winkels in de binnenstad zullen zondagmiddag 31 mei geopend zijn', vertelt Joop Zwart. Hij heeft zelf een kledingwinkel, en is bestuurslid van de Winkel Vesting Elburg. 'We willen een statement maken richting de lokale politiek. Zonder een tijdelijke koopzondag redden we het niet, dan vallen er straks meerdere winkels om.'

Zwart ervaart persoonlijk wat de crisis betekent. 'Ik had net de voorjaarscollectie binnen, toen half maart de coronacrisis erin hakte. 80 procent omzetverlies, dat kan ik nergens in het jaar weer inhalen', legt hij uit. 'En ik niet alleen: zo zijn er veel winkels in onze binnenstad die het zwaar hebben.'

Crisis vraagt om uitzonderlijke maatregelen

De drie grootste christelijke partijen, ChristenUnie, Algemeen Belang en SGP, lieten eerder al weten niets te zien in een tijdelijke koopzondag. 'En ik begrijp dat wel, vanwege een deel van hun achterban', zegt Zwart. 'Ik ben ook christen, en ik heb altijd gezegd dat ik mijn winkel niet op zondag open zal gooien, ook al ben ik wel voorstander van keuzevrijheid. Maar dit jaar is bijzonder, en ook ik wil graag in deze crisistijd mijn winkel op zondag openen. Daarom is het nu tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid.'

De drie partijen wezen afgelopen maandag in de commissievergadering op andere opties voor ondernemers. 'Ze zeggen dat we doordeweeks 's avonds langer open mogen. Maar dat werkt niet in Elburg: het ziet hier op zondag zwart van de mensen, voornamelijk toeristen, die geen enkele winkel kunnen bezoeken. Doordeweeks zijn de straten bijna leeg, en zeker 's avonds.'

'Anders gaan we failliet'

Bovendien vinden de christelijke partijen dat de landelijke en lokale regelingen de ondernemers financieel al uit de brand helpen. 'Maar dat geld moeten wij straks weer terugbetalen, en met de huidige omzet gaan we dat allemaal niet redden. Dan gaan we failliet', zegt Zwart. 'Daarom hoop ik dat een zomerse koopzondag ons net dat beetje extra lucht geeft, zodat we allemaal straks kunnen blijven bestaan.'

Zwart zegt al met twee wethouders contact te hebben gehad over de koopzondag op 31 mei. 'Ze begrijpen onze standpunten wel, maar vanwege hun achterban willen ze hier niet in meegaan.' Toch hoopt hij dat er geen handhaving zal plaatsvinden. 'Laat dit nou in elk geval één keer gaan, en laten we na die dag evalueren of het echt extra omzet heeft opgeleverd, zoals we dat verwachten.'

Begrip en solidariteit

Niet alle winkels zullen op Eerste Pinksterdag geopend zijn. 'Maar de ondernemers die dichtblijven, zijn wel solidair met ons. Iedereen begrijpt dat er nu actie nodig is en we hopen dan ook dat deze koopzondag een duidelijk signaal is richting de gemeenteraad. Misschien kunnen ze dan maandag alsnog ons de vrijheid geven om deze zomer buiten kerktijden open te gaan. Want juist in deze crisistijd hoop ik op een beetje begrip en solidariteit voor de ondernemers.'

Wethouder Arjan Klein was zaterdag niet bereikbaar voor een reactie.