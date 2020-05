Sloop woningen na acht maanden vertraging van start

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De Doelenstraat. Een wederopouwstraatje in hartje Huissen. In zo’n slechte staat dat de woningcorporatie koos voor sloop en nieuwbouw die lijkt op wat er stond. Maar toen was daar plots de stikstofcrisis die sloop verbood.

'We stonden echt klaar', zegt Hanke Struik van woningcorporatie Waardwonen. 'Zo'n beetje de dag dat we zouden beginnen kregen we bericht van de provincie dat we moesten stoppen.'

Uitstel of afstel?

De helft van de straatbewoners wil terug en zit in een tijdelijke woning te wachten tot ze weer terug kunnen. Maar of de nieuwe stikstofwetgeving voor uitstel of zelfs afstel van sloop en nieuwbouw zou zorgen was een groot vraagteken.

'Dat konden wij niet eens vertellen', gaat Struik verder. 'We konden niet eens zeggen hoe lang het zou gaan duren. We wisten überhaupt niet of we weer zouden kunnen slopen.'

Impact op huurders

Dieteke Lemos is één van die terugkerende bewoners die geconfronteerd werd met acht maanden vertraging. Nu nieuwe rekenmodellen de sloop dan eindelijk toch toestaan, is ze voor even terug in het huisje waarvan ze de deur in augustus vorig jaar voor het laatst achter zich dicht trok. 'Dat is zeker gek', zegt Dieteke terwijl ze rondkijkt in haar deels ontmantelde woning. 'Vooral hoe het er nu uitziet.'

Lange tijd heerste grote onzekerheid voor mensen als Dieteke: 'Helaas wel.' Dat het zo onduidelijk was maakte het moeilijk vult Struik aan. 'En dat heeft best wel impact gehad op onze huurders.'

'Gaan we iets anders zoeken?'

'Het was vooral de vraag horen we snel wat of niet', verwoordt Dieteke de zorgen. 'Op een gegeven moment duurde het zo lang dat wij wel zijn gaan twijfelen: gaan we we op wachten of gaan we iets anders zoeken?'

Nu kunnen de bewoners dus – zonder verdere tegenslagen – de sleutel van hun nieuwe huis ergens halverwege volgend jaar voor het eerste weer in de voordeur steken. 'Ja', reageert Dieteke opgelucht. 'Een schattige straat vind ik het altijd.'

Maar ja, voorlopig is er niet zo veel schattigs meer aan de Doelenstraat. De ene na de ander woning wordt uit elkaar getrokken door de nietsontziende grijper van de aannemer.