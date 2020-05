Eropuit? Online kaart laat deze zomer zien waar het druk is

Na een drukke Hemelvaart hintte Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio's, er al op: we gaan een zomer met beperkingen tegemoet, als de zon mensen naar buiten jaagt en coronamaatregelen onder druk komen.

Waar is het druk, waar niet?

Om die drukte beter te stroomlijnen, opperde Dijkema zijn plan. Bezoekersmanagement is iets waarmee hij zich al langer bezighoudt. Vorig jaar pleitte Dijkema voor meer spreiding om natuurgebieden te ontlasten.

Foto: Omroep Gelderland

Nu wil hij samen met horecaondernemers, natuurbeheerder en attractieparken actief in kaart brengen waar het druk is. Zo kun je straks online precies zien of het druk is op de plek waar jij naartoe zou willen, als een soort buienradar.

Voor de zomer online

Herre Dijkema legt uit: 'We streven in eerste instantie naar drie keer per dag een update. En we kijken of vaker mogelijk is.'

'Dat zullen we niet alleen op onze eigen website laten zien, we willen ook samenwerken met mediapartners. Aan het begin van de zomer willen we de kaart online hebben.'

Gelderland is populair

Het plan kan op de hartelijke steun van de provincie Gelderland rekenen. Zij wil meedenken én financieren.

Gelderland is immers een populaire toerismebestemming. En dat kan met vakantie in eigen land weleens flink aantrekken deze zomer, denkt ook Gelders gedeputeerde Peter van 't Hoog.

Bestemmingsmanagement

Van 't Hoog legt uit dat de provincie nadacht over aanvullende maatregelen: 'Uit overleg kwam toen naar voren: bestemmingsmanagement. Laten zien aan bezoekers waar het druk is en waar er ruimte is.'

'Dat past ook bij beleid dat wij in de komende jaren toch al wilden inzetten, want het spreiden van bezoekers is belangrijk, ook voor de langere termijn', besluit de bestuurder.