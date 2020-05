'Werkgevers moeten keihard optreden', protocol voor arbeidsmigranten in de maak

Het slachthuis in Groenlo is dicht vanwege corona. Foto: ANP

De uitzendbranche legt de laatste hand aan een speciaal coronaprotocol voor arbeidsmigranten. Dat is hard nodig, omdat nog lang niet iedereen zich houdt aan de maatregelen die in Nederland gelden. Dat laten betrokken partijen weten.

De uitzendbranche kwam begin deze maand al met het protocol 'Samen veilig doorwerken', dat in overleg met onder meer vakbonden en brancheorganisaties ABU en NBBU tot stand kwam. Die voorschriften, over werken in coronatijd, konden niet voorkomen dat het virus uitbrak in een vleesfabriek van Vion in Groenlo.

Eerder was het al raak in een wooncomplex in Velp, waar tientallen besmette arbeidsmigranten woonden. Een deel van deze uitzendkrachten, vooral Roemenen en een aantal Hongaren, werkten in een baconfabriek van Vion in Scherpenzeel.

FNV noemde die uitbraak 'een kwestie van tijd' vanwege de 'onmenselijke toestanden in de huisvesting van arbeidsmigranten'. Vrijdag riep de vakbond op een einde te maken aan de situatie waarin werkgevers ook huisbaas zijn. Die combinatie zou tot schrijnende situaties leiden.

Volle busjes

Arbeidsmigranten worden nog altijd in volle busjes naar hun werk vervoerd, zonder dat ze anderhalve meter afstand kunnen houden. In het protocol komt onder meer te staan hoe werkgevers daarmee om moeten gaan. Dat zorgt volgens NBBU-directeur Marco Bastian voor het nodige uitzoekwerk, omdat het bijvoorbeeld nog de vraag is of arbeidsmigranten die samenwonen tot één huishouden gerekend kunnen worden en dus samen mogen reizen.

Uiteindelijk moet het protocol volgens hem zorgen voor 'veilig wonen, veilig reizen en veilig werken'. 'Nu zijn arbeidsmigranten zoals alle werknemers nog aangewezen op de regels van het RIVM of specifieke protocollen die al zijn ontwikkeld', aldus Bastian. Hij vertrouwt erop dat zowel werkgevers als werknemers 'heel serieus kennis gaan nemen' van het protocol.

Speciaal aanjaagteam

De branche probeert volgens hem, al sinds Polen in maart deels de grenzen sloot en Polen massaal naar hun land terugkeerden, de inzet van arbeidsmigranten in goede banen te leiden. Ruim twee maanden later is het protocol echter nog niet af. Volgende week is er nog een bijeenkomst van een speciaal 'aanjaagteam arbeidsmigranten', dat onder leiding van voormalig SP-politicus Emile Roemer aan concrete adviezen werkt.

Dat het zo lang duurt voor het protocol er ligt, komt volgens brancheorganisatie ABU doordat er veel partijen bij zijn betrokken, waaronder de ministeries van Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en veiligheidsregio's. 'Zorgvuldigheid is belangrijk en ook is het belangrijk om het te matchen met het overheidsbeleid en de RIVM-regels', zegt een woordvoerder.

'Werkgever moet keihard optreden'

Ook vakbond FNV is bij de totstandkoming betrokken, maar bestuurder John Klijn heeft er weinig vertrouwen in dat het protocol tot verbetering in de vleesindustrie leidt. 'Zoiets is altijd gevuld met fantastische volzinnen, maar vervolgens houdt niemand zich eraan.'

Het probleem zit het volgens hem in de werkgever, die een oogje dicht zou knijpen als het om de coronaregels aankomt. 'De baas moet zorgen voor een veilige plek, maar we krijgen signalen dat veel mensen zich niet aan de regels houden. Vooral Roemenen maken er een potje van', stelt hij.

Zo zou iemand die net in quarantaine was geweest bij zijn terugkeer zijn collega's stuk voor stuk 'om de hals zijn gevlogen'. Daar moeten werkgevers tegen in actie komen, vindt hij. 'Ze vinden voedselveiligheid heel belangrijk. Als iemand één keer zijn handen niet wast, staat hij op straat. Maar dit laten ze lopen, terwijl hier keihard tegen moet worden opgetreden.'

