St Jansdal staat opnieuw maar één vaste bezoeker per patiënt toe

Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk gaat de bezoekregels aanscherpen. Dat doet het ziekenhuis omdat de afgelopen tijd enkele medewerkers en patiënten positief zijn getest op het coronavirus. Vanaf nu mag nog maar één vaste bezoeker per patiënt naar binnen.

Hoeveel medewerkers en patiënten positief getest zijn is niet duidelijk, licht de woordvoerster van het ziekenhuis desgevraagd toe. Wel gaf het voldoende aanleiding de maatregelen weer te verscherpen. 'De maatregel geldt voor het hele ziekenhuis. We willen niet te veel mensen in huis hebben.'

Het ziekenhuis hanteerde de regel al eerder. Ook is enige tijd besloten helemaal geen bezoekers meer toe te staan aan patiënten. Toen mocht alleen gezwaaid worden vanaf zogenoemde 'zwaaiveldjes'.

Zie ook: St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk neemt verdere maatregelen

Later besloot het ziekenhuis twee bezoekers per patiënt toe te staan, maar nu mag er nog maar één vaste bezoeker een half uur per dag langskomen. Bezoekers dienen zich in te schrijven. Als een bezoeker niet op de lijst staat, dan is diegene ook niet welkom.

Bezoek voor baby's niet veranderd

De bezoekregeling voor baby’s en kinderen is niet veranderd. Daar mag nog altijd één ouder bij op bezoek komen. Bij voorkeur is dit steeds dezelfde ouder op eenzelfde dag. Broertjes en zusjes mogen niet op bezoek komen.