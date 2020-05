Kenner Constant legt uit hoe de filmindustrie verandert door corona

Met de heropening voor de deur rijst de vraag of de sector er klaar voor is. Dat dat geen vanzelfsprekendheid is, ziet ook Hoogenbosch. ‘Nou, ik hoop dat het gaat gebeuren. Maar dat is nog wel even afwachten, want je moet aan de anderhalvemeterrregels houden’, benadrukt de filmkenner.

Niet rendabel

Grote commerciële bioscopen hebben de ruimte en zij kunnen, ook in de anderhalvemetersamenleving, nog wel een flink aantal bezoekers kwijt, maar hoe is dat voor kleine filmhuizen? Is dat wel rendabel? ‘Stel dat je een klein zaaltje hebt voor dertig tot veertig mensen: ga daar dan eens een anderhalvemeterprotocol op loslaten. Dan houd je in het gunstigste geval vijf tot tien mensen over. Dat ga je niet redden, dat is niet rendabel.’

Kijk het gesprek met Constant Hoogenbosch terug. De tekst gaat daaronder verder.

Het is nog even afwachten wat we straks te zien krijgen, wanneer we weer naar de bioscoop mogen. Sommige films worden uitgesteld, andere worden doorgezet naar on-demand platforms. En dan zijn er ook nog de films die draaiden toen de bioscopen abrupt hun deuren sloten. Hoogenbosch: ‘Als er weer een opleving komt van het virus en er weer een nieuwe lockdown komt, kan zo’n grote titel - waar zoveel financiële belangen aan zitten - ook nog wel even opgeschoven worden, om in een later stadium alsnog de optimale inkomsten te hebben.’

Nieuwe films

In de bioscoop zien we films die al eerder opgenomen zijn, maar hoe zit dat met nieuwe films die nog in de maak zijn of zelfs nog helemaal gedraaid moeten worden? ‘We zullen in de filmwereld een dip zien in het aantal producties’, geeft Hoogenbosch aan. ‘De constante flow van filmproducties, maar ook van bijvoorbeeld televisieproducties, komt natuurlijk grotendeels stil te liggen. Films die al in productie zijn zullen wel afgemaakt worden, maar nieuwe producties worden opgeschort. En in het gunstigste geval worden die volgend jaar opgenomen.’

Filmmakers lopen in het maakproces tegen meer problemen aan, zo beaamt Hoogenbosch. ‘Hoe speel je in vredesnaam een romantische scène in coronatijd? Nee, dat gaat niet. Maar bijvoorbeeld ook massascènes met grote menigten, dat kan dus ook niet… Je loopt tegen heel veel praktische problemen aan.’

Corona als scenario

Leuk is de coronacrisis absoluut niet, maar een pandemie leent zich wel voor een filmscenario, zo onderschrijft de filmkenner. ‘Tuurlijk! Misschien is het nu nog wat vroeg, maar zo’n soort film gaat er komen. De filmwereld zit altijd verlegen om goede verhalen en goede scenario’s, dus dit gaan zij zeker oppakken. We zijn hier na de crisis zeker nog niet van af.’