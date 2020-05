Jan Terlouw: 'Ik heb zo veel geluk gehad in mijn leven'

Jan Terlouw was vrijdagavond te gast in De Week van Gelderland. Foto: Omroep Gelderland

Schrijver, oud-politicus en voormalig commissaris van de Koningin Jan Terlouw was vrijdagavond te gast in het programma De Week van Gelderland. Hij sprak onder meer over zijn leven, de dood en over het handelen van het kabinet in deze coronacrisis. Eén ding was duidelijk: de 88-jarige Terlouw kijkt voldaan terug op zijn leven. 'Ik heb ontzettend veel geluk gehad.'

Dat was begin dit jaar nog wel anders voor de inwoner van Twello. Toen lag hij nog met een zware longontsteking in het ziekenhuis. 'Voor het eerst in mijn leven zag ik een ziekenhuis van de binnenkant. Het was net voor de coronatijd, maar ik had geen corona hoor.'

Inmiddels gaat het veel beter met hem. Maar in die tijd heeft Terlouw nooit gevreesd voor zijn leven. 'Ik ben een oude man. Ik weet dat mijn toekomst nog klein is, je wordt dus altijd geconfronteerd met de dood. Maar ik denk dat het wel noodzakelijk is dat er een eind aan dingen komt. Een mens wil niet dood en ik ook niet. Ik heb een enorme levenswil. Maar ik heb inmiddels lang genoeg geleefd om er vrede mee te hebben.'

Kijk hier de uitzending met Jan Terlouw terug:

'Ontzettend veel geluk'

Terugkijkend op zijn leven blijkt dat er niets meer dan tevredenheid heerst. 'Ik heb zo veel geluk gehad in mijn leven. Ik heb ontzettend veel gedaan. Ik ben wetenschapper geweest, heb kernfusieonderzoek gedaan en ben daarna de politiek in gegaan. Ik ben partijleider geworden. Ik heb ontzettend veel geluk gehad. Mijn eigen verdienste is alleen dat ik niet bang ben geweest om te veranderen. Je moet soms durven, ook al brengt dat angst met zich mee.'

'Mensen willen bestuurd worden'

Over angst gesproken. De coronacrisis zorgt bij sommige Nederlanders voor angstige gevoelens. Al vindt de voormalig vicepremier dat onze huidige premier Mark Rutte het land goed door de crisis loodst.

'Mensen vinden het fijn om bestuurd te worden als het erop aankomt. Je ziet dat mensen denken: er is een regering die nadenkt over wat we moeten doen. Rutte doet dat goed. Ik zou het misschien op een paar punten anders doen, maar over het algemeen vind ik dat het goed gaat.'

De voormalig D66-politicus heeft zelf ook eenmaal mogen ervaren dat hij het volk kon helpen met een grote beslissing. In 1995 gaf hij als commissaris van de Koningin in Gelderland het bevel aan de inwoners van Druten en West Maas en Waal om te evacueren vanwege het gevaarlijke hoogwater. 'Dat zag er toen eng uit voor inwoners. Zij vroegen zich af wat ze moesten doen. Dan moet er een bestuur zijn dat zegt: we gaan evacueren. Dat vinden de mensen fijn. Dan luisteren ze ook.'

'Luister naar de regels'

En als Terlouw nu weer advies zou mogen geven aan de Nederlanders, dan is hij ook duidelijk. 'Je moet jezelf aan de coronaregels houden. Er is namelijk goed over nagedacht. Doe nou maar gewoon wat de regering aanbeveelt, die is daar ook voor aangesteld. Er wordt vanzelf een vaccin gevonden, daar ben ik van overtuigd. Daarna worden de maatregelen vanzelf weer versoepeld. Hoewel de regels nu soms te streng zijn, je spaart wel levens. Dat is ook fijn.'

Tot slot hoopt Terlouw dat er na de coronatijd nog eens goed naar de wereld gekeken wordt. 'Er blijft namelijk een wereld over waar we verkeerd mee omgaan. Kijk maar naar de natuur en de wijze waarop we met onze dieren omgaan. Dat moeten we echt anders gaan doen.'