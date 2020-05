Waarom jonge koolmezen zo vaak hun kont laten zien

Wie regelmatig naar de Koolmezencam van BuitenGewoon kijkt, is het vast al eens opgevallen... Als vader of moeder in de kast verschijnt, sperren de kleine vogeltjes vrijwel allemaal hun bekjes wijd open. Maar bijna altijd is er ook wel eentje die zo nodig zijn achterwerk aan zijn ouders moet laten zien. Waarom doen de vogeltjes dat?

'Dit is de manier waarop jonge koolmeesjes hun poepzakjes aan hun ouders aanbieden', legt buitengewoon hoogleraar Dierpersoonlijkheid Kees van Oers uit. Hij doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar het gedrag en de persoonlijkheden van koolmezen.

Schoon nest

Om de poep van de koolmeesjes zit een dun vliesje. Als een van de ouders het nest in vliegt, draait het koolmeesje dat moet poepen zich snel om zodat vader of moeder de ontlasting eenvoudig kan pakken met de snavel en naar buiten kan brengen. Dat is wel zo hygiënisch. En een schoon nest wordt minder snel opgemerkt door roofdieren.

Met asociaal gedrag heeft dit dus niets te maken. Wel hebben de dieren allemaal hun eigen persoonlijkheid, legt Van Oers uit aan BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Voor de koolmeesonderzoekers is het een drukke tijd. Er zijn de afgelopen weken zo'n duizend vogeltjes geboren in de nestkasten van de onderzoekers, in het bos bij Arnhem. De ontwikkeling van de koolmeesjes wordt daar op de voet gevolgd...

Eigen persoonlijkheid

Het grootbrengen van de jongen is een zware taak. Zo moet er continu eten naar de nestkast worden gebracht. Beide ouders werken samen als een goed geoliede machine. Toch is zeker een kwart van de koolmeesvrouwtjes haar man niet trouw, ontdekten de onderzoekers...

Koolmezen hebben net als mensen allemaal een eigen persoonlijkheid, vertelt Kees. Sommige vogels zijn verlegen, anderen hondsbrutaal. Ook hoeveel 'vrienden' een koolmees heeft, verschilt per individu...

Klaar om het nest te verlaten

De jonge vogels in de nestkast van BuitenGewoon kunnen ieder moment uitvliegen. Van de acht geboren jongen zijn er vijf in leven gebleven. De ouders zullen hun kroost de eerste weken nog voeren, daarna moeten ze het op eigen kracht zien te redden. Bang voor de camera zijn de jonge koolmeesjes in ieder geval niet!

Bekijk hier de livestream:

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.