Onrust over coronabesmettingen: 'Ze lopen hier ook in de supermarkt'

Nadat eerder al medewerkers van Vion in Scherpenzeel in quarantaine gingen, volgde deze week het nieuws dat er in Groenlo sprake was van een uitbraak. Honderden personeelsleden, onder wie veel arbeidsmigranten, werden al getest. Vrijdag volgde een grote nieuwe ronde.

Burgemeester blij met tests

Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre zegt dat de vleesindustrie zich al eerder een kwetsbare sector heeft getoond. Zij juicht de preventieve testen die de GGD vrijdag verricht bij 250 Vion-medewerkers dan ook toe. 'Dan zie je wat dat oplevert en kun je daar naar handelen. En dan kunnen en moeten mensen ook in quarantaine. Zo hoop je verdere verspreiding van het virus te voorkomen', aldus de burgemeester.

Bekijk de video.

René Molenveld is ondernemer. Zijn bedrijf zit naast de slachterij. Hij weet dat de medewerkers vaak met busjes en personenauto's worden gebracht en gehaald. Per auto komen vier of vijf mensen aan bij Vion in Groenlo. 'Ze lopen ook in Groenlo in de supermarkt en gaan winkelen. Ik maak me zorgen dat ook in Groenlo corona uitbreekt. Er waren hier weinig besmettingen, maar als je een haard zoals hier hebt - en die mensen komen winkelen -, duurt het niet lang voor je hier een uitbraak hebt', aldus Molenveld.

Burgemeester Bronsvoort, onder wiens vlag Groenlo valt, zegt dergelijke zorgen te begrijpen. 'We proberen via onze website op alle vragen antwoord te geven. En als we die antwoorden zelf niet hebben, zijn er gelukkig andere instanties die ons daarbij kunnen helpen.'

