De Betuwe knapt schietbaan op voor mondiaal toernooi

Het zijn zo'n beetje de Olympische Spelen voor hulpverleners van over de hele wereld die volgend jaar in Nederland worden gehouden. Thuisbasis is Rotterdam, maar het onderdeel kleiduivenschieten is bij schietvereniging De Betuwe in Ommeren.

'Dat kan ook bijna niet anders dan bij de mooiste schietbaan van Nederland', vindt penningmeester Cees Ploegmakers met een knipoog. 'We zijn er vijf jaar geleden voor benaderd. Meer schietbanen hebben zich gepresenteerd, maar wij zijn uitgekozen. Je kunt alleen bij de beste zijn, toch?!'

Uitbreiding

Toch is de club nog niet helemaal content met de accommodatie die, verscholen in het groen op een terrein van zo'n achttien hectare, in het buitengebied van Ommeren ligt. Het plan is om de huidige negen banen met twee banen uit te breiden. Er komen nieuwe geluidswallen, een nieuwe loods en verharding voor het parkeerterrein.

'We zijn al twee jaar bezig met de voorbereiding', zegt Ploegmakers. 'Van het één komt het ander. Vergunningen, flora en fauna, geluid; er ligt nu een dikke pil voor de aanvraag bij de gemeente en de provincie en ik hoop dat het allemaal goedkomt. Dat wij dus vooruit kunnen.'

Nieuwe geluidswal

De gemeenteraad heeft deze week vooralsnog ingestemd met de plannen. Er kunnen nog wel bezwaren ingediend worden bij de vergunningverlening. Maar aan de buren zal het volgens de penningmeester niet liggen. 'Onze wallen worden verhoogd', vertelt hij, 'er komen geluidsschermen op. Aan de achterkant komt nu ook een grote geluidswal, dus het geluid wordt alleen maar minder. De buurt vindt dat wel prettig, natuurlijk.'

Er loopt nog wel een flora- en fauna-onderzoek naar wat er allemaal leeft op het terrein, dat gebruikt werd als vuilnisbelt vóór de club er bijna vijftig jaar geleden begon. In de huidige natuurlijke omgeving rond de schietbanen kunnen best eens bijzondere salamanders, kikkers, vleermuizen of marters gevestigd zijn.

Dieren verplaatsen

Ploegmakers denkt niet dat het een onoverkomelijk obstakel vormt als deze dieren op de plek van de geplande nieuwe schietbanen zouden zitten. In dat geval kunnen ze verplaatst worden naar elders op het terrein. 'We hebben hierachter nog veertien hectare liggen', zegt hij. 'We hebben zoveel bos en vijvertjes en dingetjes; daar kunnen ze zo huizen.'

Als het allemaal voorspoedig verloopt, is de accommodatie in juli volgend jaar helemaal klaar voor de ontvangst van de internationale schietsporters. De clubman glimt nu al van trots. 'We hebben elke maand wel een grote wedstrijd waar wel eens tweehonderd man op af komt', zegt hij. 'Dus we hebben het wel in ons mars. Maar de World Police and Firegames, dat is het eigenlijk, hè? De wereldkampioenschappen. Dat is prachtig toch?!'

