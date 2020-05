Matthijs is de kinderburgemeester van Doesburg: 'Het zijn rare tijden'

Dus zo'n oproep van Rutte is wel even omschakelen, vindt Matthijs de Jager. Hij is kinderburgemeester van Doesburg. 'Het zijn wel rare tijden', zegt Matthijs, 'maar we moeten er weer even tegenaan.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Brainstormen

Samen met leeftijdgenoten wordt er heel wat gebrainstormd. Op afstand blijven is belangrijk, maar contact houden met je vrienden ook. En hoe kom je de tijd door, wanneer je niet alle dagen naar school kan gaan?

Matthijs en zijn collega-kinderburgemeesters door het land hebben de laatste tijd niet stilgezeten. Ze stuurden thuisblijftips naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, die de tips verzamelde en online zette. Matthijs raadde iedereen aan om met lego te spelen, boeken te lezen of een spelletje te doen met ouders.

Mondkapjes van gras

Matthijs vindt het slim van premier Rutte, dat die alle kinderen aanzette tot nadenken. 'Dat is wel slim, want kinderen hebben het creatiefste brein. Die kunnen creatieve oplossingen bedenken. Mondkapjes van gras, bijvoorbeeld. Of ander materiaal, waarvan niemand anders zou bedenken dat je er een mondkapje van kunt maken', legt Matthijs uit.

Met zijn broertjes en zusje en met vriendjes uit de buurt vermaakt hij zich prima. 'We rijden rondjes op het oxboard, we spelen verstoppertje in de buurt en we fietsen.'