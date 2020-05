Nijmeegse journalist maakt documentaire over boekhandel Wouter Roelants

Ontlezing

Het verhaal laat meer zien dan enkel de overname van de winkel. De docu wil ook een kijkje geven in het reilen en zeilen van een kleine, onafhankelijke boekhandel, die met alle mogelijke middelen vecht tegen de verdere ontlezing van Nederland en ‘de grote blauwe onlineconcurrent’. De Quay, geboren in Nijmegen, maakte de film in het kader van zijn studie journalistiek.

Voorheen De Oude Mol

De Quay kwam als kind aan de hand van mijn vader al in de zaak, die ooit ook De Oude Mol heette. "Begin dit jaar hoorde ik van mijn vader dat Julius de zaak zou overnemen", zegt De Quay. Julius, Roelants junior, studeerde op dat moment econometrie in Rotterdam, tegenwoordig de woonplaats van De Quay. "We zijn toen eens een biertje gaan drinken en zo ontstond het idee voor de documentaire."

Boekhandel: heel andere wereld

De jonge eigenaar van de zaak zag aanvankelijk voor zichzelf een carrière in de financiële wereld, maar had in Rotterdam een bijbaantje bij de befaamde boekhandel Donner aan de Coolsingel. Julius Roelants was druk met zijn master, toen de overname plotseling aan de orde kwam. "Als ik net zo als mijn mede-studenten was afgestudeerd, zou ik bij een groot accountantskantoor zijn gaan werken of een eigen adviesbureau hebben gehad. Deze boekhandel is toch een heel andere wereld", aldus de jonge boekhandelaar.

'Moet nog veel leren'

Toch is Wouter Roelants niet direct uit de winkel verdwenen, hij blijft zijn zoon voorlopig ondersteunen. "Hij gaat niet meteen zelf de inkoop doen, dat blijf ik nog even doen", zegt Roelants senior. "Die inkoper moet ook in de winkel staan, want je leert het meest van je klanten." De nieuwe eigenaar zal de zaak voorlopig houden zoals die nu is. "Ik moet nog veel leren en ik denk dat je hier ook niet te veel moet veranderen. Sommige dingen moeten blijven zoals ze zijn."

De documentaire is ook in zijn geheel te zien op YouTube.