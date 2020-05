De levenstuin als levenswerk: Charles legde een route aan van anderhalve kilometer

Als Charles van de Nieuwegiessen zegt dat hij 69 is, zal hij vaak horen dat ze hem dat niet geven. Geboren in Moerdijk, opgegroeid in Leiderdorp, belandde hij uiteindelijk in Apeldoorn. Zittend in zijn ‘levenstuin’ kom je tussen de kwakende kikkers tot rust.

Terwijl een waterhoen haar jongen voert, vertelt Charles op enthousiaste wijze over zijn tuin. ‘Ik was altijd al bezig met het creëren van eigen wereldjes. Dat deed ik al met mijn modelbaantreintjes. Maar ik ben ook gek op planten. Het idee van de levenstuin kwam dus ook bij mij vandaan. Samen met mijn man Hans ben ik het in ‘93 gestart.’

Luister hier het gesprek terug tussen Charles van de Nieuwegiessen en verslaggever Martijn de Graaf. De tekst gaat daaronder verder.

De tuin is 1,6 hectare groot en er is een route van anderhalve kilometer uitgestippeld. Hij voert je van de tuin van de bevruchting via allerlei thema’s uiteindelijk naar de tuin van de dood. ‘Het is doorspekt met filosofie en symboliek. Ik vind het mooi om mensen na te laten denken over de zin van het leven.'

Toen zijn man Hans tien jaar terug overleed, was er bij Charles geen twijfel. ‘Ik wist gelijk dat ik door zou gaan. Ik draai het nu samen met heel veel vrijwilligers en mijn pleegzoon Dylan. Al zit die nu met zijn vriendin en kind vast in Sri Lanka.’