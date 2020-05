Slachterijen willen nog meer maatregelen tegen corona nemen

Bekijk de video (let op: de beelden zijn niet gedraaid in de betreffende slachterij). De tekst gaat daaronder verder.

Twee veiligheidsregio's in Gelderland willen dat ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Voedselkwaliteit) ingrijpen bij de slachterijen. De Leede benadrukt dat de COV al langer wil dat medewerkers worden getest. Dit na de quarantaine van 600 medewerkers bij Vion in Groenlo. 'Die urgentie is door 'Groenlo' nu weer aangetoond.

Een anonieme medewerker (*) van Vion zegt tegen Omroep Gelderland dat er nauwelijks communicatie is naar medewerkers. Hij heeft geen idee wanneer hij weer aan het werk kan. 'Alles ligt stil in Groenlo. Daar wordt niet meer gewerkt.'

Zie ook: Grote zorgen om slachterij, burgemeesters vragen ministers in te grijpen

Hij is zelf getest en hoort vandaag of morgen of hij besmettelijk is. 'Er gaat rond dat er 45 besmettingen zijn, maar dat zijn niet alleen Vion-medewerkers. Ook mensen die in de busjes rijden en zo.'

Kort na de uitbraak heeft Vion in Groenlo maatregelen genomen. De medewerker: 'We moeten mondkapjes op tijdens het werk. Er zijn schermen geplaatst tussen medewerkers. En er zijn maatregelen genomen met het vervoer van arbeidsmigranten. Busjes rijden bijvoorbeeld nog maar naar één specifiek huis met arbeiders.'

'Wisten we het maar'

Waarom zijn slachterijen zo gevoelig voor het virus? 'Wisten we het maar', zegt Patrick de Leede van de COV. 'We onderzoeken het ook. Hoe kan het dat er (nu met Groenlo. red.) thuisisolaties nodig zijn, weken nadat we maatregelen hebben genomen. Deze quarantaine speelt veel later.' Vanmiddag praten slachterijen met elkaar. 'Er moet een plan van aanpak komen tegen corona in de slachterijen.'

Veel arbeidskrachten in die slachthuizen wonen over de grens, zegt burgemeester van Emmerich Peter Hinze tegen Omroep Gelderland. Hij is bezorgd. 'Hier wonen rond de duizend Polen en Roemenen die in Nederlandse fabrieken worden ingezet. Ik heb begrepen dat Nederland te weinig huisvesting heeft, dat werkgevers geen verhuurders van woningen mogen zijn en deze mensen daarom in Duitsland wonen. In Duitsland is het goedkoper wonen dan in Nederland.'

Jarenlang niets aan huizen gedaan, zegt Duitse burgemeester

De woonsituatie van de migranten is niet om over naar huis te schrijven, gaat de Duitser verder. 'In de huizen is 10 tot 20 jaar niet geïnvesteerd. Die panden zijn voor uitzendbureaus interessant om op te kopen. Waar vroeger een familie woonde, daar wonen nu tot wel twintig mensen. Dat kan een oorzaak zijn van besmettingen. Al die mensen delen de voorzieningen. Die regels van afstand zijn niet vol te houden.'

Een uitzender die bij slachterij Ameco in Apeldoorn personeel aan het werk heeft, zegt dat in die fabriek geen problemen met zijn medewerkers zijn. 'Ik was zelf in het begin wel bang met de directe contacten, maar die angst is nu weg.' Wel was er volgens hem één persoon uit Litouwen die niet meer wilde werken, naar huis wilde maar zich opsloot in zijn eigen kamer toen bleek dat er geen vluchten meer waren.

Er is meer aan de hand met arbeidsmigranten in Emmerich, zegt Hinze. 'Die mensen worden 's morgens om 4.00, 5.00 uur opgehaald om in Nederland te werken. Ze komen 's avonds laat naar huis en dan ervaren de buren overlast met afval, alcohol en barbecues. Want die arbeidsmigranten hebben niets anders te doen als ze thuis zijn.'

(*) De gegevens van de anonieme medewerker van Vion zijn bij de redactie bekend.